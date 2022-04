Wolfsburg. Ein Stapel Zeitungen hat in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Das Eingreifen eines Bewohners und der Feuerwehr verhinderte die Schlimmeres.

Die Feuerwehr (hier eine Übung in NRW, Symbolbild) musste ausrücken um die brennenden Zeitungen in Wolfsburg zu löschen. Beinahe hätte auch ein Kinderwagen nahe der Haustür gebrannt.

Polizei Wolfsburg Wolfsburg: Unbekannter steckt Zeitungen in Wohnhaus in Brand

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagabend zwischen 23 und 23.11 Uhr Zeitungen in einem Flur eines Mehrfamilienhauses im Stralsunder Ring in Wolfsburg angezündet. Bewohner wurden laut Polizei nicht verletzt. Es entstand leichter Sachschaden.

Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses bemerkte am späten Dienstagabend Brandgeruch in seiner Wohnung. Als er die Wohnungstür öffnete, stellte er fest, dass das Treppenhaus verraucht war. Bei einer Absuche erkannte er verbrannte Zeitungen im Eingangsbereich. Geistesgegenwärtig öffnete er die Haustür, so dass der Rauch abziehen konnte. Kurze Zeit später hielt er noch einmal Nachschau und stellte erneut Rauch im Treppenhaus fest.

Daraufhin verständigte er umgehend die Feuerwehr, zumal er nicht erkennen konnte, von wo das Feuer kam. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde ersichtlich, dass ein Stapel Zeitungen in der Nähe der Haustür in Brand gesetzt worden waren. Durch das schnelle Löschen konnte ein Übergreifen auf einen neben dem Zeitungsstapel stehenden Kinderwagen verhindert werden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Brandstifter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 4646-0 zu melden.

