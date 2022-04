Nach Corona-Absage: VfB Fallersleben plant Sommerwies’n

Nach zwei Jahren ohne Oktoberfest und Frühlingswies’n will der VfB nun eine Sommerwies’n steigen lassen.

Veranstaltung in Wolfsburg

Eigentlich sollte Anfang April die Frühlingswies’n des VfB Fallersleben steigen – wenn schon das große Oktoberfest wegen Corona 2021 zum zweiten Mal abgesagt werden musste. Doch die Pandemie machte den Ableger im Frühling unmöglich. Nun soll’s mit einer Sommerwies’n klappen.

„Nachdem die Frühlingswies’n am 2. April aufgrund der Corona-Pandemie ausfiel, kann die Sommerwies’n starten“, kündigt Organisator Uwe Wacker von der ersten Handball-Herrenmannschaft des VfB an.

Die Ausrichter hatten vor einigen Jahren das Oktoberfest in Fallersleben erstmals auf die Beine gestellt. Mit so großem Erfolg, dass im September längst zwei Abende in Folge Riesen-Gaudi im großen Festzelt angesagt war. Bis Corona kam – und der Veranstaltungskracher nun schon zweimal ausfallen musste.

Schon vor mehreren Jahren hatten die Oktoberfest-Macher als Ableger die Frühlingswies’n etabliert. Doch auch da funkte Corona erneut dazwischen. Daher setzen die Handballer nun auf den Sommer: Steigen soll die Gaudi am Samstag, 18. Juni, auf dem Fallersleber Schützenplatz am Windmühlenberg.

„Mit der Band ,Würzbuam’ kann in einer liebevoll geschmückten Zeltstadt und einem Biergarten im Außenbereich nach langer Durststrecke das Dirndl und die Lederhose wieder ausgeführt werden“, blickt Wacker optimistisch auf die geplante Veranstaltung.

Dabei sein werden auch zwei Spielmannszüge: die Alte Garde aus Sülfeld und die Spielleute des Uniformierten Schützenkorps Fallersleben. Der Organisator berichtet, dass sie als Gemeinschaftsprojekt zusammen einmarschieren und im Programm dabei sein werden.

Tickets können über Homepage des VfB Fallersleben bestellt werden

„Da die Nachfrage schon groß ist, sollten Feierlustige sich schnell Karten sichern“, betont Uwe Wacker. Tickets zum Preis von 25 Euro können über die Internetseite des VfB Fallersleben bestellt werden unter www.handball-fallersleben.de. Dort findet sich auch ein Zeltplan mit der Tischverteilung.

Telefonische Bestellungen sind möglich bei Axel Graubaum, (0151) 54754565, oder Jörk Meissner, (0152) 01877910.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de