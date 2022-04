Zwei Lotto-Spieler aus Wolfsburg dürfen sich über Gewinne freuen

Wolfsburg. Die Zwangsausschüttung des Lotto-Jackpots hat gleich sieben Tipper aus Niedersachsen glücklich gemacht. So viel Geld haben die Spieler gewonnen.

Sieben Spielerinnen oder Spieler aus Niedersachsen haben kurz vor Ostern bei Lotto Niedersachsen abgeräumt. Die Tipper dürfen sich nach den Ziehungen von Lotto „6 aus 49“ sowie der Zusatzlotterie „Super 6“ über Gewinne freuen. Zu den Glückspilzen zählen auch zwei Spieler aus Wolfsburg.

16 Ziehungen in Folge blieb die Gewinnklasse 1 von Lotto „6 aus 49“ unbesetzt, der Jackpot ist auf 45 Millionen Euro gestiegen. Weil die Teilnahmebedingungen es so vorsehen, gab es am Mittwoch vor Ostern deshalb eine Zwangsausschüttung, wie die Lotterie berichtet.

Lotto Niedersachsen: Wolfsburger gewinnt fast 150.000 Euro

Schon bei fünf richtig getippten Gewinnzahlen und der korrekten Superzahl hagelte es Gewinne. Gleich fünf Spieler aus Niedersachsen profitierten davon, sie erhalten nun je 146.908,50 Euro in der Gewinnklasse 3. Auch ein Spieler aus Wolfsburg darf sich über die Summe freuen. Die anderen Gewinner kommen aus Wilhelmshaven, dem Landkreis Diepholz, dem Landkreis Leer sowie der Region Hannover.

Lesen Sie auch:Wolfsburger gewinnt mehr als 2,5 Millionen Euro im Lotto

Zwei weitere Spieler hatten zudem in der Ziehung „Super 6“ Glück – darunter ebenfalls ein Wolfsburger. Alle sechs Ziffern ihrer Spielscheinnummern stimmten am Mittwoch, 13. April, mit den gezogenen Gewinnzahlen überein. Das macht einen Gewinn von jeweils 100.000 Euro. Der zweite Gewinner kommt aus dem Landkreis Leer.

red

