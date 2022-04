Wolfsburg: E-Scooter-Fahrer leistet Widerstand gegen Polizisten

Wolfsburg. Zunächst fuhr er grinsend an Wolfsburgs Polizei vorbei – als die Beamten ihn am Arm packten, wehrte er sich. Ein Alkoholtest ergab 1,69 Promille.

Ein Mann fährt mit einem E-Tretroller auf der Straße. Zu zweit standen am Samstag ein 27-Jähriger und eine 21-Jährige auf einem E-Scooter. Die Polizei griff ein – und kassierte „bisweilen heftigen Widerstand“. (Symbolbild)

Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand hat ein 27 Jahre alter Wolfsburger erhalten, den Wolfsburgs Polizei am Samstagabend in der Innenstadt kontrollierte. Gegen 22.12 Uhr traf eine zivile Funkstreifenbesatzung in der Porschestraße auf den 27-Jährigen und eine weitere Frau, zusammen auf einem E-Scooter fahrend.

„Die Beamten wollten die beiden E-Scooter-Fahrer stoppen“, berichtet die Polizei. Als sich die Polizisten dem Mann zu erkennen gaben und ihn aufforderten, stehen zu bleiben, fuhr der 27-Jährige „grinsend davon“.

Die Beamten stoppten die Weiterfahrt, indem sie ihn am Arm festhielten. „Daraufhin gebärdete sich der 27-Jährige äußerst aggressiv und versuchte, sich aus der Umklammerung des Beamten zu befreien“, heißt es im Polizeibericht. Dabei schrie der 27-Jährige laut herum und versuchte sich immer wieder loszureißen. Die Beamten legten daraufhin Handfesseln an.

21-Jährige versucht zu schlichten – Wolfsburgs Polizei nimmt Mann in Gewahrsam

Die 21 Jahre alte Frau versuchte zunächst, sich zwischen die Beamten und ihren Freund zu stellen, wurde aber durch die Beamten zunächst mit einem Platzverweis belegt.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mann starken Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Die Polizisten wollten den 27-Jährigen zur Dienststelle bringen – auch dagegen wehrte er sich, jedoch erfolglos. Der Test ergab später einen Wert von 1,69 Promille. Lesen Sie auch: Alkoholfahrten mit E-Rollern nehmen in der Region offenbar zu

Doch damit nicht genug: Auf dem Weg zum Klinikum, während der Blutentnahme, bis wieder zurück in den Gewahrsam „gebärdete sich der 27-Jährige weiterhin äußerst aggressiv und leistete bisweilen heftigen Widerstand“. Der Mann verbrachte die Nacht in Gewahrsam und wurde erst am nächsten Morgen entlassen. Er wird sich demnächst vor Gericht wegen seiner Taten verantworten müssen.

