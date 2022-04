Müllcontainer in Wolfsburg brannten – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in Wolfsburg einen Müllcontainter in Klieverhagen in Brand gesteckt. Ein zweiter brannte in der Dieselstraße.

Die Polizei in Wolfsburg hat über die Ostertage zwei Brände von Müllcontainern verzeichnet. Dabei gehen die Ermittler laut Mitteilung in beiden Fällen von Brandstiftung aus.

Der erste Fall ereignete sich am Karsamstagabend gegen 17.30 Uhr in der Straße Klieverhagen. Am dortigen Sportstadion wurde ein Altpapiercontainer durch Unbekannte in Brand gesteckt. Die Feuerwehr war wenige Minuten später vor Ort und hatte den Brand schnell gelöscht. Trotzdem entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Der zweite Fall geschah in der Dieselstraße. Hier steckten Unbekannte am Ostersonntagmorgen um 3.53 Uhr einen an der Turnhalle einer dort befindlichen Schule einen Müllbehälter in Brand. Auch hier war die Feuerwehr schnell vor Ort und löschte den völlig zerstörten Container ab. Der Schaden beläuft sich hier auf rund 300 Euro.

In beiden Fällen kamen keine Menschen zu Schaden und in beiden Fällen hatten Zeugen die Brände entdeckt und geistesgegenwärtige Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Die Ermittler der Polizei hoffen darauf, dass in beiden Fällen Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben. Zuständig ist das 1. Fachkommissariat der Polizei Wolfsburg, Rufnummer (05361) 4646-0.

red

