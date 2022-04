Auto brennt auf Binnenschiff nahe Wolfsburger Stadtbrücke

Aus bislang ungeklärter Ursache ist in den frühen Morgenstunden von Karfreitag, 15. April, ein Fahrzeug auf einem Binnenschiff auf dem Mittellandkanal in Wolfsburg in Brand geraten. Das teilt die Polizei mit. Menschen sind bei dem Brand nicht verletzt worden, am Fahrzeug entstand aber Totalschaden.

Gegen 0.10 Uhr in der Nacht auf Karfreitag wurde die Polizei zu einem Schiffsanleger in Höhe der Wolfsburger Stadtbrücke gerufen. Auf einem dort unter niederländischer Flagge festgelegten Frachter stand im Bugbereich ein BMW in völlig in Flammen. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr war schon vor Ort und begann unverzüglich mit den Löscharbeiten.

Ursache kann Defekt gewesen sein, aber auch Brandstiftung kommt infrage

Der BMW wurde durch das Feuer nahezu vollständig zerstört. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen und den BMW beschlagnahmt.

Laut Polizei können weder vorsätzliche, noch fahrlässige Brandstiftung oder ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Für die Ermittlungen zur Brandursache sucht die Polizei nun Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460 entgegen.

Unbekannte brechen in ehemaliges Hallenbad am Schachtweg ein

Unbekannte Täter sind ins Hallenbad Kultur am Schachtweg eingebrochen. Die Polizei sucht nach Hinweisen und Zeugen. (Symbolfoto) Foto: Anja Weber

Zwischen dem Abend von Gründonnerstag und Ostersonntagmorgen sind Unbekannte mit offenbar brachialer Gewalt in die Räume des ehemaligen Hallenbades im Schachtweg eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Was die Täter dabei erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, wird aktuell ermittelt.

Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand gelangten die unbekannten Täter zwischen Donnerstag, 14. April, 22 Uhr und Sonntag, 17. April, 8.15 Uhr auf das Gelände des ehemaligen Schwimmbades. Hier öffneten sie mit Gewalt ein Kellerfenster und gelangten durch dieses ins Innere des Gebäudes. Auf ihrem weiteren Streifzug durch das Gebäude öffneten die Täter mit zerstörerischer Kraft mehrere Türen.

Die dahinterliegenden Räume wurden gründlich nach sich lohnender Beute durchsucht. Danach verließen die Täter das Gelände des ehemaligen Hallenbades und flüchteten unerkannt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter (05361) 46460 entgegen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de