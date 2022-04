Im Juni 2021 zerlegte ein 22-jähriger seinen Sportwagen an der VW-Arena. Wegen Teilnahme an einem illegalen Rennen wurde gegen ihn ein Strafbefehl in Höhe von 4800 Euro (80 Tagessätze) erlassen. Außerdem wurde ihm die Fahrerlaubnis entzogen und eine Sperre für die Neuerteilung der Fahrerlaubnis von neun Monaten angeordnet.