Osterrallye in Wolfsburg für die ganze Familie

Wolfsburg. Das Kulturquartier in Wolfsburg bietet am Ostersamstag bunte Unterhaltung zum Genießen, Lernen und Mitmachen. Auch etwas zum Gewinnen gibt es.

Picknicken vor dem Scharoun Theater, eine Live-Sternenshow, eine Rallye, ein Theaterprogramm und das Basteln kreativer Osterdekorationen bietet das Kulturquartier am Samstag, 16. April, 13 bis 17 Uhr, auf der großen Wiese am Südkopf.

„Die Hempels – Musik von unterm Sofa“ laden auf der Bühne zu Reggae, Rock und Beatbox, clownesken Szenen und Zaubertricks ein. Ein Bobbycar-Parcours der United Kids Foundations sowie die von der Volksbank BraWo gesponserte Sportstation im Foyer des Congress-Parks sorgen für Spaß, und es gibt kleine Preise zu gewinnen.

Live-Shows im Planetarium über das Ostergeschehen am Nachthimmel

Das Planetarium bietet von 14 bis 14.30 und 16.30 bis 17 Uhr zwei Live-Shows an. Im Vortrag „Sternenhimmel live“ erklärt die Wissenschaftlerin Dr. Julia Lanz-Kröchert in zwei 30-minütigen Shows das Ostergeschehen am Nachthimmel, warum sich das Osterdatum eigentlich von Jahr zu Jahr ändert, was ein „Osterparadoxon“ ist und warum auch die (astronomischen) Jahreszeiten nicht immer am selben Tag beginnen.

Wer mit Sterndeutung nicht so viel am Hut hat, kann von 13 bis 17 Uhr am Eingang des Planetariums am Glücksrad drehen und kleine Preise gewinnen.

Oster-Pop-up-Karten können im Kunstmuseum gebastelt werden

Kinder können im Foyer des Kunstmuseums Oster-Pop-up-Karten basteln. Im Leonardo Hotel kann man mit dem Verein Junge Kunst gleich weiter kreativ sein. Zum Einlösen der bei der Rallye gesammelten Punkte gibt es eine Ausgabestelle am Kunstmuseum. Sobald 4 von 6 möglichen Osterpunkten gesammelt wurden, warten kleine Osterüberraschung, die von Aldi im Südkopfcenter und Cadera zur Verfügung gestellt werden, auf die Teilnehmenden.

Die Rallye mit ihren sechs Stationen findet auch bei wechselhaftem Wetter in den Innenräumen der beteiligten Veranstalter statt. Die Teilnahme an den Aktionen ist kostenfrei, Tickets für den „Sternenhimmel LIVE“ am Planetarium können auf der Homepage des Hauses reserviert werden.

