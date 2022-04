Osterfeuer 2019 in Sülfeld. Nach einer Corona-Pause finden in diesem Jahr wieder viele Osterfeuer statt.

Osterfeuer in Wolfsburg Trotz Corona: Diese Osterfeuer finden 2022 in Wolfsburg statt

Ostern steht kurz bevor und damit auch die Osterfeuer, die traditionell den Frühling einläuten sollen. Doch während der Corona-Pandemie wurden diese in den vergangenen zwei Jahren vielerorts abgesagt. In diesem Jahr finden endlich wieder Osterfeuer statt – doch nicht überall. Angesichts hoher Infektionen sagen einige Vereine und Feuerwehren das Traditionsfest ab. Wir haben eine Übersicht der Osterfeuer 2022 in Wolfsburg zusammengestellt:

Buden und Karussell beim Osterfeuer in Vorsfelde

In Vorsfelde laufen die Planungen für das Osterfeuer bereits: Auf der Wiese hinter dem Drömlingstadion wird am Ostersamstag, 16. April, um 18 Uhr das Feuer entzündet. Der Abend wird traditionell mit verschiedenen Buden und kleinem Kinderkarussell geplant. Der Ortsrat wird zudem einen kleinen Ostergruß an die Gäste verschenken. Ortsbürgermeisterin Sandra Straube freut sich, dass in diesem Jahr wieder ein Osterfeuer stattfinden kann und dass die Feuerwehr die Feuerwache übernimmt: „Ich bin überzeugt, dass diese Veranstaltung vielen gut tun wird, endlich einmal wieder mit Freunden und Bekannten bei einer traditionellen Veranstaltung, die wir alle vermisst haben, ins Gespräch zu kommen.“ Die Grünschnittanlieferung – keine Wurzeln und Stämme – ist zu folgenden Zeiten möglich: Am 8. und 9. April sowie am 11. und 13. April jeweils von 11 bis 15 Uhr. Vor Ort wird es eine Aufsicht geben. Außerhalb dieser Zeiten ist das Gelände abgesperrt.

Osterfeuer: Bier und Bratwurst gibt’s in Neuhaus

Anlässlich des 650. Jubiläums von Neuhaus wird die hiesige Feuerwehr am Ostersamstag ab 18 Uhr ein Osterfeuer auf dem Feuerwehrplatz entzünden – gegenüber der Burg Neuhaus. „Wer mag, kann seinen Grünschnitt auch am Ostersamstag ab 9 Uhr auf dem Feuerwehrplatz abliefern“, wie Ortsbrandmeister Lars Bollwien mitteilt. Fördervereinsmitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Neuhaus können ihren Grünschnitt an der Straße gebündelt ablegen, die Jugendfeuerwehr Neuhaus wird ihn am Wochenende vor Ostern einfahren. „Ich hoffe, dass viele Neuhäuser diese Gelegenheit nutzen, nach Coronabeschränkungen und trotz des Krieges in der Ukraine, mit ihren Mitbürgern zusammenzutreffen um ein paar gesellige Stunden bei Bier und Bratwurst gemeinsam zu verbringen“, so Bollwien.

Fackelzug und Osterfeuer in Wendschott

In Wendschott startet der Fackelzug zum Osterfeuerplatz am Ostersamstag gegen 19 Uhr. Das Feuer wird dann gegen 19.30 Uhr auf dem Platz am Storchennest (Brechtorfer Straße) in Wendschott angezündet. Das teilte der Dorfverein mit.

Trotz Coronalockerungen: Absagen in Nordsteimke, Reislingen und Velstove

Die Feuerwehr Nordsteimke sagt das Osterfeuer am Feuerwehrteich in diesem Jahr hingegen ab. „Wir haben uns schweren Herzens dazu entschlossen“, teilt Franco Pichiri von der Feuerwehr Nordsteimke mit. Hintergrund sind die weiterhin hohen Inzidenzen sowie neue behördliche Auflagen. Wichtig: Das Anliefern von Holz und anderem Gehölz ist untersagt. Unrechtmäßiges Anliefern könne zur Anzeige führen, so Pichiri.

Auch die Reislinger müssen in diesem Jahr auf das beliebte Osterfeuer verzichten. Auf Instagram teilte die Ortsfeuerwehr Reislingen mit: „Nicht nur die Infektionslage, sondern auch die Planungsunsicherheit hat uns zu dieser Entscheidung gebracht. Des Weiteren kommen höhere Auflagen seitens der Stadt hinzu.“ Die Entscheidung sei nicht leichtgefallen.

Auch Velstove verzichtet in diesem Jahr aufgrund von Corona erneut auf das Brauchtumsfeuer, wie Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns kürzlich berichtete.

