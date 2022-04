Tierheim Wolfsburg: Scheue Katze sucht geduldige Zweibeiner

„Sie hat dann bei uns ihre vier Kitten geboren und diese dann hervorragend groß bekommen. Nachdem ihre Rasselbande ein neues Zuhause gefunden hatte, wurde Sakura kastriert“, teilt das Tierheim mit.

Nun wünscht sie sich auch ein Zuhause, in dem sie noch weiter Vertrauen zu uns Zweibeinern aufbauen kann, in dieser kalten Jahreszeit ein warmes Plätzchen an der Heizung hat, nicht draußen nach Futter suchen muss und dann im Sommer ein lauschiges Plätzchen im Garten hat zum Sonnenbaden. Mit turbulenten, jungen Kindern wäre Sakura sehr überfordert, andere Katzen kennt und toleriert sie.

„Ihre zukünftigen Zweibeiner sollten Geduld mit ihr haben, momentan ist sie noch keine Schmusekatze aber hält sich immer in unserer Nähe auf, wenn es ums Spielen oder Leckerlis geht. Wir glauben daran, dass, wenn Sakura ihren Menschen vertraut, sie sich auch sehr gerne Streicheleinheiten abholen kommt.“

Kontakt zum Tierheim Wolfsburg

Zusammen mit dem Tierheim Wolfsburg stellen wir künftig regelmäßig einmal im Monat ein oder mehrere Tier/e vor, für das/die das Team ein liebevolles neues Zuhause sucht.

Zur ersten Kontaktaufnahme ist das Tierheim-Team der Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft (WBG) am besten unter (05362) 51063 oder per E-Mail an tierheim@wbg-wob.de erreichbar.

Besuche im Tierheim in Sülfeld sind aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nur nach Anmeldung und Terminvergabe möglich. Weitere Informationen gibt es auf der Tierheim-Homepage: www.tierheimwolfsburg.de.

red

