Essen gehen in Wolfsburg und Stadtgutschein sichern

Wolfsburg. Für jeden Gastronomie-Bon über 10 Euro gibt es am Spieltag am 9. April an der VW-Arena die „WeCard“. Zudem unterstützt die Aktion Geflüchtete.

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) und der VfL Wolfsburg haben mit Unterstützung des Dehoga-Kreisverbandes Wolfsburg-Helmstedt eine Aktion unter dem Motto #ZusammensindwirWolfsburg gestartet, um den Zusammenhalt zu fördern und auf das vielseitige

Gastronomie- und Freizeitangebot in Wolfsburg aufmerksam zu machen. Für jeden Bon aus der Wolfsburger Gastronomie über 10 Euro gibt es – solange der Vorrat reicht – am Spieltag an der Volkswagen-Arena gratis eine „WeCard“, den Wolfsburger Stadtgutschein, in Höhe von 12 Euro, teilt die WMG mit. Die Aktion ist nach Angaben der WMG auf 1000 „WeCards“ limitiert.

Am Heimspieltag des VfL Wolfsburg können Gäste ihren Bon gegen eine „WeCard“ einlösen

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr als 40 Gastronomiebetriebe aus Wolfsburg hätten sich bereits zum Spieltagswochenende gegen Leverkusen an der Gemeinschaftsaktion beteiligt. Die Aktion soll zum kommenden Heimspiel des VfL Wolfsburg gegen Arminia Bielefeld am 9. April fortgesetzt werden. Im Aktionszeitraum vom 3. April bis einschließlich 9. April können alle Gäste die Wolfsburger Gastronomie genießen und ihren Bon in Höhe von mindestens 10 Euro am Heimspieltag des VfL an der Volkswagen-Arena draußen am Stand der WMG vor der Nordkurve gegen gegen eine „WeCard“ im Wert von 12 Euro eintauschen.

Wolfsburg-Gutscheine als Coronahilfe- WMG verkauft 2400 WeCards

Zusätzliches Extra: Zu jedem 100. Kassenbon, der am Stadion bei der WMG abgegeben wird, gibt es außerdem gratis ein von den Profis unterschriebenes VfL-Trikot. Weitere Informationen dazu sind unter www.wecard-wolfsburg.de/heimspielaktion zu finden.

Ein Betrag der Aktion kommt Geflüchteten aus der Ukraine zugute

Als weiteres Zeichen der Solidarität ganz im Sinne von #ZusammensindwirWolfsburg werde für jeden am Stadion eingereichten Bon zusätzlich ein Betrag an die Neuland-Stiftung für ihr Spendenprojekt zur Integration jugendlicher Geflüchteter aus der Ukraine und den DRK-Kreisverband Wolfsburg für wichtige humanitäre Hilfe gespendet. „Beide Wolfsburger Organisationen engagieren sich, wie viele weitere Organisationen auch, für die aus der Ukraine geflüchteten Menschen in Wolfsburg. Hier braucht es weiterhin dringend gemeinsame Unterstützung, bei der jeder Beitrag wichtig ist“, erklärt WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de