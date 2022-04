Hallenbad Wolfsburg: Rainer Steinkamp liest aus „Arturos Insel“

Wolfsburg. Am 12. April ist Rainer Steinkamp zu Gast im Hallenbad. Anlass ist der Lesemarathon der Vereinigung Deutsch-Italienischer Kulturgesellschaften.

In diesem Frühjahr hat die Vereinigung Deutsch Italienischer Kulturgesellschaften (VDIG) zum 8. Lesemarathon bundesweit aufgerufen. Der Deutsch-Italienische Freundeskreis – die Wolfsburger Mitgliedsgesellschaft – schließt sich gemeinsam mit der Italienischen Konsularagentur und dem Kulturzentrum Hallenbad der bundesweiten Aktion an: Am Dienstag, den 12. April, ab 20 Uhr ist Rainer Steinkamp zu Gast auf der Großen Bühne des Hallenbads und liest ausgewählte Passagen aus dem Meisterwerk der preisgekrönten italienischen Schriftstellerin Elsa Morante, teilt das Hallenbad mit.

1957 erhielt sie als erste Frau überhaupt den italienischen Literaturpreis „Premio Strega“

Mit Alberto Moravia war sie verheiratet, Natalia Ginzburg und Pier Paolo Pasolini gehörten zu ihren engsten Freunden: Elsa Morante war eine der außergewöhnlichsten Persönlichkeiten der italienischen Nachkriegszeit und die berühmteste Schriftstellerin ihrer Generation. Im Jahr 1912 in Rom geboren und 1985 dort gestorben, erhielt sie 1957 als erste Frau überhaupt den italienischen Literaturpreis „Premio Strega“ für ihr Meisterwerk „Arturos Insel“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung.

Für die diesjährige Ausgabe des Lesemarathons ist „Arturos Insel“ unter anderem auch in den Mittelpunkt gerückt, da Procida, die Insel, worauf das Setting des Romans angesiedelt ist, zur italienischen Kulturhauptstadt 2022 gekürt wurde. Arturo, der rückblickend seine Kindheitserinnerungen erzählt, wird nicht müde, die Schönheiten seiner Insel Procida zu schildern: ein Paradies, in dem der Knabe mutterlos und unbewacht aufwächst, barfuß, mit wirrem Haar, beinahe wie ein wildes Tier über die Insel streifend, im Wasser genauso zu Hause wie auf dem Land.

Eines Tages bringt die Fähre eine junge Stiefmutter ins Haus. In der Furcht, den ohnehin kaum gegenwärtigen Vater zu verlieren, überzieht Arturo das ängstliche, unselbstständige Mädchen mit Spott – bis er plötzlich begreift, dass das Unmögliche geschehen ist: Er hat sich in Nunziata verliebt.

Tickets gibt es unter https://hallenbad.de/veranstaltungen/arturos-insel. Eintritt: 7 Euro, ermäßigt 5 Euro.

