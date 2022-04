Wolfsburg. Raritäten der Marken Bentley, Rolls Royce und Maybach sind bei der Eröffnung in der Borsigstraße zu bestaunen. Auf dieses Konzept setzt der Betreiber.

Exklusive Luxuskarossen der Marken Bentley, Rolls Royce, Ferrari und Maybach waren zur Eröffnung des Wertvoll Car-Storage in der Borsigstraße zu bestaunen.

Car-Storage in der alten Lübnitz-Halle in Wolfsburg eröffnet

Luxusfahrzeuge Premium-Service für Luxusautos: Car-Storage in Wolfsburg eröffnet

Am vergangenen Samstag öffnete der Wertvoll-Car-Storage in der Borsigstraße erstmals sein Garagentor. Zur Eröffnung boten exklusive Raritäten wie mehrere Bentley Continental, ein Rolls

Royce Dawn, diverse Ferrari, ein Maybach sowie ein Porsche GT3RS und diverse weitere Highlights einen Anblick, der nicht nur Kennerherzen höherschlagen ließ.

Besitzer können Fahrzeug-Service hinzubuchen

In einer Lagerhalle von Vermieter Teja Schönberger bietet der Betreiber Michael Albrecht einen sogenannten Premium-Service für exklusive Fahrzeuge an: Besitzer wertvoller Karossen können ihre Lieblinge hier nicht nur gesichert, warm und trocken einlagern, sondern zusätzlichen Fahrzeug-Service wie Tüv-Abnahme über Lack- oder Karosserie-Arbeiten bis hin zu Tuning und Polsterarbeiten hinzubuchen.

Betreiber Michael Albrecht erklärt das Konzept wie folgt: „Auch wenn jemand sein Fahrzeug zum Verkauf anbieten möchte, ohne mit seinem – vielleicht sogar prominenten Namen – in Erscheinung treten zu müssen, übernehmen wir die gesamte Abwicklung. Denn nicht jeder möchte einen Fahrzeugverkauf in seinem privaten Zuhause abwickeln. Ebenso können wir beim Fahrzeug-Ankauf helfen und Suchaufträge bedienen. Durch meine jahrzehntelange Erfahrung als Händler bei Ferrari und weiteren exklusiven Marken verfüge ich über ein weit verzweigtes Netzwerk zu Händlern und Dienstleistern in der Fahrzeugbranche.“

Schillernde Persönlichkeiten aus der Autofan-Szene

20 Graffiti-Künstler gestalteten die Wände der alten Lübnitz-Halle in Wolfsburg. Foto: Anja Weber / regios24

Vor cooler Kulisse – nämlich von rund 20 Graffiti-Künstlern gestalteten Wänden – kamen die exklusiven Karossen wie ein Bentley Continental in Mattgrau, ein strahlend weißer Rolls Royce Dawn (Vorbesitzer angeblich Rapper FiftyCent) oder auch ein tiefschwarzer Porsche GT3RS mit Haube in Carbon-Optik besonders beeindruckend zur Geltung. Bei der Eröffnung mit Musik vom DJ zeigten sich nach dem Motto „Sehen und gesehen werden“ diverse schillernde Persönlichkeiten aus der Autofan-Szene in der extravaganten Luxus-Garage.

Aber wieso möchte jemand öffentlich publik machen, wo seine wertvollen Schätze deponiert sind? Betreiber Michael Albrecht bestätigt: „Wir feiern hier jetzt nur einmal öffentlich die Eröffnung. Danach schließen sich hier alle Tore, und es wird für angemessenen Sicht- und vor allem Diebstahlschutz gesorgt.“ Und was kostet der ganze Spaß? Ab 189 Euro aufwärts sind nach oben keine Grenzen gesetzt, je nachdem, welche Services hinzugebucht werden.

