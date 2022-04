Osterferien in Wolfsburg: Tipps und Ideen für Kinder und Familien

Wolfsburg. Küken-Schlupf im Phaeno, Figurentheater, nachhaltiger Workshop in der Autostadt: Wir stellen Ideen und Tipps für die Osterferien in Wolfsburg vor.

Die Osterferien in Niedersachsen beginnen – doch was unternehmen mit Familie und Kindern? In Wolfsburg gibt es wieder ein buntes Programm aus Veranstaltungen, Workshops und Aktionen. Wir haben einige Tipps und Ideen für Sie zusammengetragen.

Phaeno Wolfsburg: Mitmach-Aktionen im Wissenschaftsmuseum

Im Science-Center Phaeno können Besucherinnen und Besucher Küken live beim Schlüpfen beobachten, in der Schokoladen-Werkstatt der Herkunft der süßen Osterleckerei auf den Grund gehen und in Shows erleben, dass Luft mehr als nur Luft ist. Bis zum 19. April bietet das Science-Center ein Ferienprogramm für die ganze Familie an. In dieser Zeit findet jeweils täglich um 11.30, 13.15 und 15.30 Uhr ein Schoko-Workshop (4 Euro zzgl. Tagesticket) statt.

Luftballons knallen, Seifenblasen schweben auf magische Weise und auch ein ungewöhnlicher Staubsauger spielt eine Rolle: Täglich um 12.30, 14 und 15.30 Uhr lädt das Phaeno außerdem zur „Luffffft-Show“ mit Experimenten über die chemischen Bestandteile der Luft und ihre physikalischen Eigenschaften (1 Euro zzgl. Tagesticket).

Außerdem schlüpfen wieder die Küken. Die Aktion wird vom Geflügelzuchtverein Fallersleben und Umgebung betreut. Besucherinnen und Besucher können die Tiere zwischen dem 9. und 18. April jeweils von 10 bis 18 Uhr bestaunen. Eintrittspreise und weitere Infos: www.phaeno.de.

Auch in diesem Jahr schlüpfen die Küken wieder im Phaeno in Wolfsburg. Foto: Anja Weber / Regios24

Wolfsburger Figurentheater Compagnie: Eine wilde Ostergeschichte

Auch das Figurentheater „Compagnie“ in Heßlingen hat ein Ferienprogramm auf die Beine gestellt. „Eine wilde Osterhexerei – eine witzige Ostergeschichte“ lautet zum Beispiel der Titel der Vorstellung, die am 3. April um 11 Uhr sowie am 5. und 7. April jeweils um 10 Uhr zu sehen ist – für Kinder ab 3 Jahren. Auch zum Osterhasenpuppenbau „Hoppel oder Stups“ sind Mädchen und Jungen eingeladen – und zwar am 12. April von 9.30 bis 11 Uhr und von 15 bis 16.30 Uhr. Das vollständige Programm, Vorverkauf und weitere Infos unter: www.wolfsburger-figurentheater.de.

Autostadt: Nachhaltige Kreativworkshops für Kinder und Jugendliche

Digitales Textildesign, Saatpapier schöpfen, Eierbecher drechseln: Die Autostadt bietet bis zum 19. April kreative Workshops rund um das Thema Nachhaltigkeit für Kinder und Jugendliche an. Wer mehr Action erleben oder sich ganz der Technik widmen mag, kann an der frischen Luft spannende Codes lösen, ein Solar- oder Elektromobil bauen, sich in Bildbearbeitung üben sowie an einer Nachhaltigkeits-Challenge teilnehmen.

Ende März hat die Autostadt außerdem den Frühling eingeläutet: Nicht nur die Riesenrutsche am Zeithaus ist aus dem Winterschlaf erwacht, auch die Spielgeräte und Klettergerüste im Bereich des Kundencenters und am Zeithaus laden wieder zum Balancieren, Schaukeln und Hangeln ein.

Die Autostadt kann täglich mit einer gültigen Tages- oder Jahreskarte besucht werden. Informationen zu den Ferien-Aktionen sind montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr unter (0800) 288678238 oder per E-Mail an bildung@autostadt.de erhältlich. Buchungen können Interessierte außerdem über den Autostadt-Ticketshop vornehmen. Weitere Infos: www.autostadt.de.

Hoch hinaus! Die Riesenrutsche am Zeithaus ist wieder in Betrieb. Foto: Anja Weber / Regios24

Kulturquartier: Ferien-Programm für die ganze Familie

Live-Sternenshow, Bobbycar-Parcours, Sportstationen, bunte Osterrallye und Bastelaktionen: Am Ostersamstag, 16. April, präsentiert das Kulturquartier – ein Zusammenschluss von Einrichtungen am Südkopf – in der Zeit von 13 bis 17 Uhr ein Oster-Programm für die ganze Familie auf der großen Wiese vor dem Scharoun-Theater. Die Rallye mit ihren sechs Stationen findet auch bei wechselhaftem Wetter in den Innenräumen der beteiligten Veranstalter statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Planetarium Wolfsburg: Ferienprogramm im Kuppelsaal

Was ist ein „Osterparadoxon“ und warum beginnen die (astronomischen) Jahreszeiten nicht immer am selben Tag? Darum geht es in einer Live-Show am Samstag, 16. April, um 14 und 16.30 Uhr im Planetarium (eine Aktion des Kulturquartiers). Die Wissenschaftlerin Julia Lanz-Kröchert erklärt das Ostergeschehen am Nachthimmel.

Am Dienstag, 12. April, wird das Planetarium außerdem zur Bastelwerkstatt: In Zusammenarbeit mit der Sternwarte Gifhorn lädt das Planetarium Kinder ab 10 Jahren ein, sich ihr eigenes Teleskop zu bauen. Die Teilnahmegebühr beträgt 40 Euro, zuzüglich 40 Euro Materialkosten. Wie ein Teleskop funktioniert und wo Objekte am Nachthimmel zu finden sind, das erfahren die Kinder beim gemeinsamen Sterne beobachten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um vorherige Anmeldung per E-Mail wird gebeten unter info@planetarium-wolfsburg.de. Tickets und weitere Infos unter: www.planetarium-wolfsburg.de.

Kunstmuseum: Ausstellung beleuchtet Ambivalenz des Lichts

Künstliches Licht galt zu Beginn der Moderne als Symbol modernen Lebens. Auch wenn ein Leben ohne künstliches Licht heute nicht mehr denkbar ist, wird es trotz technischer Weiterentwicklung auch mit Lichtverschmutzung und Energieverschwendung in Verbindung gebracht. Die aktuelle Ausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg zeigt künstlerische Positionen, die den Einsatz von Licht kritisch kommentieren. Gezeigt wird die Ausstellung „Macht! Licht“ noch bis Juli. Bis 10. April sind außerdem die Ausstellungen „True Pictures?“ und „Menschenbilder“ zu sehen. Eintrittspreise und Infos unter www.kunstmuseum.de.

Blick in die Ausstellung Macht! Licht! im Kunstmuseum Wolfsburg. Foto: Marek Kruszewski / Kunstmuseum Wolfsburg

Escape City: Rätselspaß für Drinnen und Draußen

Was tun bei schlechtem Wetter? Dann bietet sich ein Besuch des Escape Rooms „Escape City“ in der Lessingstraße an. In themenbezogenen Räumen können sich Gruppen zusammen einschließen lassen, um daraufhin in einer vorgegebenen Zeit zu versuchen, sich daraus zu befreien. Rätsel, Codes und Knobeleien helfen ihnen dabei auf dem Weg. Buchungen sind online möglich unter www.escape-city.de/wolfsburg.

Lasertag Revolution: Nervenkitzel in Reislingen

Räuber und Gendarm in einer bunten Neon-Welt spielen: In der Anlage von „LasertagRevolution“ in Reislingen können Spieler durch ein Labyrinth jagen, um mit ihren Laser-Waffen bei den Mitspielern bestimmte Punkte zu treffen. Umgeben sind sie dabei von künstlichem Nebel und Neon-Licht. Aber keine Sorge: Anders als zum Beispiel beim Paintball bleibt Lasertag schmerzfrei. Die Arena am Bötzel hat ab dem 4. April ohne Corona-Beschränkungen geöffnet. Infos, Öffnungszeiten und Preise unter www.lasertag-revolution.de.

Radfahren und Wandern: Wolfsburg zu Fuß oder mit dem Rad erkunden

Während der Ferien lässt sich Wolfsburg auch wunderbar zu Fuß oder auf dem Fahrrad erkunden: Der Wasserlehrpfad durch den Stadtwald führt zum Beispiel entlang von Brunnen und Quellen. Es gibt drei Rundwanderwege zwischen 8 und 14 Kilometern Länge, die entlang des Wasserlehrpfades führen. Als Startpunkte empfehlen sich das VW-Bad und der Waldparkplatz an der L 294 zwischen Mörse und Hattorf. Die Wanderung finden Sie hier.

Mit dem Fahrrad lohnt sich eine Ausfahrt in den Ilkerbruch. Vom Bahnhof Fallersleben aus geht es ein kurzes Stück Richtung Norden über den Mittellandkanal. Bei der nächsten Gelegenheit biegt die Radstrecke links ab. Schon geht es für die Radfahrer über breite Feldwege durch das 125 Hektar große Naturschutzgebiet. Die Radtour finden Sie hier.

Tiergehege Wolfsburg: Tiere beobachten am Klieversberg

Einen großen Zoo hat Wolfsburg nicht. Dafür können Kinder im Tiergehege auf dem Klieversberg Tiere beobachten. Am Steinbruch beim Klinikum haben 130 Tiere ein Zuhause – darunter neben Ziervögeln wie Wellensittiche auch Hühner, Fasane, Pfauen, Kaninchen und Tauben. Zwei Tierpfleger kümmern sich um die Vier- und Zweibeiner. Bei schönem Wetter empfiehlt sich ein Picknick auf den Grünflächen. Das Tiergehege hat täglich von 8.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Informationen unter www.tiergehege-wolfsburg.de.

Jugendförderung: Ferienprogramm der Stadt Wolfsburg

Skateboarden, VR-Academy, Zauberworkshop oder Osterbäckerei: Die Jugendförderung der Stadt sowie andere Wolfsburger Träger haben sich für die Osterferien verschiedene Aktionen und Workshops überlegt. Das vollständige Programm ist im Online-Ferienkalender unter www.unser-ferienprogramm.de/wolfsburg/index.php einsehbar.

