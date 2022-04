Flüchtlinge in Wolfsburg 87 ukrainische Flüchtlingskinder gehen in Wolfsburgs Schulen

Überall kommen nun die ukrainischen Flüchtlinge auch in den Grund- und weiterführenden Schulen an. In Wolfsburg sind es bereits 87 Kinder und Jugendliche.

Wolfsburg. Die aus der Ukraine geflüchteten Kinder sollen in Wolfsburg in die Kita und zur Schule gehen können – so will die Stadt die Aufgabe schaffen.