Corona Geimpft wird in Wolfsburg künftig in der Blackbox

Am Montag, 4. April, geht es los: Dann eröffnet in der sogenannten Blackbox im Congress-Park das neue Wolfsburger Impfzentrum seine Türen. Zugleich hat die Stadt Vor-Ort-Impftermine in den Ortsteilen angekündigt.

„Die Impfung ist nach wie vor das effektivste Mittel gegen schwere Verläufe und für die Pandemiebekämpfung unerlässlich. Daher freut es mich, dass wir unser neues Impfzentrum an altbekannter Stelle in Betrieb nehmen können. Der Congress-Park hat sich in der Vergangenheit aufgrund seiner zentralen Lage als guter Standort für ein zentrales Impfzentrum erwiesen“, so Oberbürgermeister Dennis Weilmann.

Verimpft werden im Impfzentrum Biontech, Moderna und Novavax

Die Öffnungszeiten sind Montag, Mittwoch und Freitag von 12 bis 19 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 8 bis 15 Uhr. „Die Öffnungszeiten sind so angelegt, dass alle Impfwilligen die Möglichkeit haben, ihre individuelle Impfung terminieren zu können“, sagt Stadträtin Monika Müller als zuständige Gesundheitsdezernentin.

Verimpft werden die Impfstoffe von Moderna, Biontech und Novavax. Die Zulassung des auf die Omikron-Variante angepassten Impfstoffs der Firma Biontech werde für den kommenden Monat erwartet. „Diese Zulassung und auch die vierten Impfungen lassen eine höhere Nachfrage erwarten“, sagt Stadträtin Monika Müller.

Ukraine-Flüchtlinge werden im Impfzentrum gegen Masern geimpft

Kinder zwischen fünf und elf Jahren können ausschließlich mittwochs zwischen 14 und 19 Uhr im neuen Impfzentrum geimpft werden. Das gilt auch für bisher ungeimpfte Personen ab 18 Jahren, die sich für den Impfstoff von Novavax entscheiden. Impfungen sämtlicher Angebote können über das Impfportal des Landes Niedersachsen oder per Telefon unter 0800 9988665 gebucht werden. Während der Öffnungszeiten sind darüber hinaus auch Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Dann seien aber Wartezeiten einzukalkulieren, heißt es.

Neben den Corona-Impfungen werden im Impfzentrum in Kürze auch andere Impfungen für aus der Ukraine geflüchtete Personen angeboten. Insbesondere sei eine Vervollständig des Impfschutzes gegen Masern notwendig, um schnellstmöglich den Besuch von Kindertagesstätten und Schulen ermöglichen zu können. Diese Impfungen sind ausschließlich den geflüchteten Personen aus der Ukraine vorbehalten. Der notwendige Impfstoff sei bereits eingetroffen.

Stadt Wolfsburg bietet Vor-Ort-Impfungen in den Ortsteilen an

Das Mobile Impfangebot in der City-Galerie und das Impfangebot für Kinder von fünf bis elf Jahren im Fansaal des VfL enden damit. „Wir danken der City-Galerie wie auch dem VfL Wolfsburg ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit und die unkomplizierte Bereitstellung der Örtlichkeiten“, sagt Stadträtin Monika Müller.

Zudem wird in den Ortsteilen im April „vor der Haustür“ geimpft. Es werden Erst-, Zweit-, Dritt- und Viertimpfungen für Personen ab zwölf Jahren angeboten. Geimpft wird mit Biontech und Moderna. Eine vorherige Terminvereinbarung oder Anmeldung über das Impfportal sei nicht erforderlich, je nach Aufkommen könne allerdings es zu Wartezeiten kommen.

Die Termine: Vorsfelde, Verwaltungsstelle, Dienstag, 5. April, 10 bis 16 Uhr, Lange Str. 21; Fallersleben, Verwaltungsstelle, Dienstag, 12. April, 10 bis 16 Uhr, Hofekamp 10; Teichbreite, Mehrgenerationenhaus, Donnerstag, 21. April, 10 bis 16 Uhr, Hansaplatz 17; Detmerode, Stephanus-Kirche, Samstag, 23. April, 8 bis 14 Uhr, Detmeroder Markt 6; Hellwinkel, Café Anna, Montag, 25. April, 10 bis 16 Uhr, Reislinger Str. 28.

