Vorsfelde: Täter stehlen Pferdeanhänger – 30.000 Euro Schaden

Wolfsburg. Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch auf das Gelände des Vorsfelder Reitvereins eingedrungen – und haben gleich zwei Anhänger gestohlen.

Die Wolfsburger Polizei bittet Zeugen um Hinweise zum Diebstahl in Vorsfelde. (Symbolbild)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch zwei Pferdeanhänger des Herstellers Böckmann von dem Grundstück eines Reitvereins in Vorsfelde gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gelangten die Täter durch das Eingangstor auf das Gelände am Alten Kirchweg – zwischen Dienstagabend, 22 Uhr, und Mittwochmorgen, 7 Uhr.

Zeugen, die verdächtige Personen und Fahrzeuge zur Tatzeit am Reiterhof gesehen gaben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Vorsfelde unter (05363) 809700 zu melden.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr aus Wolfsburg:Arbeiten und Lieben in Wolfsburg- Diese Paare brachte VW zusammen

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de