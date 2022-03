Nach acht Monaten Bauzeit: Barnstorfer Straße wieder frei

Am Freitag, den ersten April haben gut acht Monate Bauzeit ein Ende. Die Kreisstraße 111 zwischen Barnstorf und Heiligendorf kann nach dem Räumen der Baustelle zum frühen Abend für den Verkehr wieder freigegeben werden. Damit kann auch der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) fortan wieder normal fahren und die längere Umleitungsstrecke entfällt.

Der Abschnitt zwischen Heiligendorf und Barnstorf musste wegen des schlechten baulichen Zustandes grunderneuert werden. Auf rund drei Kilometer Länge ist die Fahrbahn vollständig aufgenommen worden. Die Straße wurde in dem Zuge ausgekoffert und neu aufgebaut.

Während des Vorhabens stellte sich heraus, dass der Baugrund in mehreren Bereichen nicht standfest war und somit zusätzliche Verfestigungs-/Stabilisierungsarbeiten durchgeführt werden mussten. Dieses hat die Bauzeit unvorhergesehen verlängert. Im Zusammenhang mit dem Vorhaben wurden 26 abgängige Bäume gefällt. Zusätzlich müssen entlang der Trasse noch Einrichtungen wie die Schutzplanken eingebaut werden.

Vorrübergehend Tempo 50, weitere Arbeiten notwendig

Die Geschwindigkeit auf der Kreisstraße wird nun vorübergehend in dem zweiten Abschnitt in Richtung Barnstorf auf einer Länge von rund 1,5 Kilometern auf 50 Stundenkilometer reduziert, weil die Restarbeiten, wie der Einbau der Schutzplanken, in den Werksferien erfolgen sollen. Das wurde seitens der Stadt mit den beiden betroffenen Ortsbürgermeistern so vereinbart. Diese Tätigkeiten dauern dann etwa noch 14 Tage und werden dann unter erneuter Vollsperrung durchgeführt.

Die noch ausstehenden Baumpflanzungen erfolgen dann in der Vegetationsruhe im Herbst. Konkret ist eine Vervollständigung der Allee mit umfangreichen Neupflanzungen vorgesehen.

red

