Kino, Konzert, Lesung: Das ist im Hallenbad Wolfsburg los

Mit dem Frühling erwacht auch der Biergarten am Hallenbad in Wolfsburg aus dem Winterschlaf. Das wird am Samstag, 2. April, mit einem Konzert gefeiert. Und auch sonst gibt es in dieser Woche, 28. März bis 3. April, wieder ein buntes Freizeit-Programm aus Kino und Live-Musik im Kulturzentrum Hallenbad. Wir stellen das Programm im Überblick vor.

Start der Biergarten-Saison in Wolfsburg

Die Biergarten-Saison wird am Samstagabend, 2. April, im Hallenbad eröffnet. Live-Musik gibt es von Jonas Brannath. „Brannath ist ein Singer-Songwriter aus Hessen, der sich durch seine gefühlvolle Stimme auszeichnet, die tiefberührt“, kündigt das Hallenbad an. Seine Musik steht für handgemachten Folk-Pop mit Reggae-Einflüssen.

In seinen Liedern nimmt er die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Reise, bei der er mit Stilen, Sounds und Melodien experimentiert. Inspirationen für seine Songs findet er in der Schönheit und Ruhe der Natur. Mit Volkmar John am Bass und Sabine Prohl an den Percussion bringt der Musiker einen frischen und ureigenen Sound auf die Bühne – je nach Bedarf rein akustisch oder mittechnischer Hilfe in einem vollen Bandsound. Biergarten im Hallenbad; Samstag, 2. April, ab 17 Uhr; Eintritt frei.

Zur Biergarteneröffnung und an weiteren Veranstaltungsabenden im Sommer haben Wolfsburgerinnen und Wolfsburger außerdem die Möglichkeit, einen Picknick-Korb im Hallenbad zu bestellen. Die Pakete sind für folgende Veranstaltungen buchbar: Biergarteneröffnung mit Jonas Brannath (Samstag, 02.04.2022), Biergartenkonzert mit Kroner (Samstag, 30.04.2022), Biergartenkonzert mit Juli Gilde (Freitag, 20.05.2022), Jazz Connection (Freitag, 10.06.2022), Song Slam (Freitag, 24.06.2022) und Mrs. Greenbird (Samstag, 27.08.2022). Weitere Infos gibt es hier.

Das Konzert von „Acht Eimer Hühnerherzen“ am 1. April im Saunaklub ist bereits ausverkauft.

Das Kinoprogramm im Hallenbad Wolfsburg

Im Kino des Kulturzentrums steht das Genre „Drama“ auf dem Programm: Beim Film „Pleasure“ ist Linnéa (Sofia Kappel) die Hauptrolle. Sie ist 19 Jahre alt und hat nur ein Ziel: Sie möchte der nächste große Pornostar werden. Dafür verlässt sie ihre schwedische Heimatstadt und zieht nach Los Angeles, um ihren Traum wahr werden zu lassen. Doch der Weg dorthin erweist sich für die junge Frau als ungemein steinig.

Zwar erhält Linnéa schnell erste Aufträge, doch das Porno-Business ist schonungslos. Unter dem Pseudonym „Bella Cherry“ erkennt sie schnell, dass sie nur eine Chance hat, in dieser Branche zu überleben, wenn sie ausnahmslos alles tut, was von ihr verlangt wird. Doch wie weit ist sie bereit zu gehen? In der deutschen Fassung ist der Streifen am 27., 28. und 29. März jeweils um 20 Uhr im Kino im Hallenbad zu sehen. In der Originalvertonung mit Untertiteln wird der Film am 30. März, 20 Uhr, gezeigt. Tickets gibt es jeweils ab 19.30 Uhr an der Abendkasse.

In Kooperation mit der italienischen Konsularagentur Wolfsburg, der Volkswagen AG und der Stadt Wolfsburg zeigt das Hallenbad am Donnerstag, 31. März, ab 19 Uhr den Kurzfilm Incognitum“: Darin geht es um eine metaphysische, surreale Reise, bis in die Tiefen des Unbewussten. „Incognitum” setzt sich in der Sprache des zeitgenössischen Tanzes, durch Puppenspiel und filmische Illusionen mit dem gegenwärtigen Zustand sozialer Abgeschiedenheit auseinander.

Die zentrale Frage: Was wäre, wenn Einsamkeit eine Chance wäre? Sara Angius, italienische Performerin und Choreographin, heute beheimatet in Braunschweig, präsentiert in Zusammenarbeit mit Johanna Ehlert ihren neuen Kurzfilm und kommt im Anschluss mit dem Publikum ins Gespräch.

In Film „Als wir tanzten“ steht ebenfalls am Donnerstag, 31. März, Merab im Mittelpunkt der Handlung. Er ist Student an der Akademie des Georgischen Nationalballetts in Tiflis. Sein größter Traum ist es, professioneller Tänzer zu werden. Als Irakli neu in die Klasse kommt, sieht Merab in ihm zunächst einen ernstzunehmenden Rivalen auf den ersehnten Platz im festen Ensemble. Aus der Konkurrenz wird bald ein immer stärkeres Begehren. Doch im homophoben Umfeld der Schule, in der konservative Vorstellungen von Männlichkeit hochgehalten werden, wird von den beiden erwartet, dass sie ihre Liebe geheim halten. Tickets für beide Filme sind ab 18.30 Uhr an der Abendkasse erhältlich.

Ein weiteres Drama zeigt das Kulturzentrum vom 3. bis 5. April jeweils um 20 Uhr im Kino: „Nightmare Alley“. Auf einem düsteren Jahrmarkt findet der vor seiner Vergangenheit fliehende Stanton ‚Stan‘ Carlisle Unterschlupf und lernt bald die Tricks der Schausteller. Durch sein Talent, Menschen um die Finger zu wickeln, nimmt ihn das Mentalistenpaar Zeena & Pete unter ihre Fittiche. Stan wird zum geschickten Schlitzohr, das andere bewusst manipulieren kann.

Die kleine Welt des Jahrmarkts reicht ihm bald nicht mehr und er geht in die große Stadt, wo er seine Fähigkeiten bald nicht nur zur Unterhaltung, sondern zu seinem persönlichen Vorteil ausnutzt. Als er mit seiner Masche an die Psychiaterin Lilith Ritter gerät, lässt die ihn aber nichtauffliegen, sondern hilft ihm. Doch immer mehr zeigt sich, dass Lilith noch gefährlicher als Stan ist. Für den abgebrühten Trickser beginnt ein Spiel, in dem er schon bald die Kontrolle zu verlieren scheint. Kino im Hallenbad, Tickets sind ab 19.30 Uhr nur an der Abendkasse erhältlich.

Lesung im Hallenbad Wolfsburg

„Etwas Besseres als den Trott findest du überall“, lautet der Titel der Lesung mit Dirk Meyer-Bosse: Was will ich wirklich vom Leben? Notgedrungen stellt sich Dirk Meyer-Bosse diese Frage, als er mit Mitte 40 innerhalb weniger Wochen nahezu alle seine Sicherheiten verliert. Rund neun Monate lang tourt er durch Lateinamerika und Ozeanien. Eine Reise, die unwillkürlich auch zu seiner inneren wird und sich um das für ihn existenzielle Thema dreht: Was bedeutet Freiheit? Sehr persönlich schildert Dirk Meyer-Bosse kleine und große Erlebnisse in ganz unterschiedlichen Kulturen und mit ganz unterschiedlichen Menschen. Auf seinem oft überraschenden Weg lernt er seine Freiheit kennen – und seine Ängste. Grenzerfahrungen? Jede Menge. Große Gefühle? Aller Art. Lebensveränderung? Unvermeidlich. 31. März, 20 Uhr; Große Bühne im Hallenbad; Eintritt frei, Ticket über Reservix buchbar. Weitere

Weitere Informationen, das komplette Programm und die aktuellen Corona-Regeln sind zu finden unter: www.hallenbad.de

