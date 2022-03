Wolfsburg. Der Jagdschein wird in der VW-Stadt immer beliebter. Vertreter der Jägerschaft und der Jagdschule Barnbruch erklären, worin die Gründe liegen.

Jagdscheine in Wolfsburg sind begehrt: Madita Hacke, Hendrik Pröhl, Ralph Schräder und Nina Marks (von links) erklären, wo die Gründe liegen.

Jagen in Wolfsburg

Jagen in Wolfsburg Immer mehr Frauen legen in Wolfsburg den Jagdschein ab

Immer mehr Menschen in Wolfsburg machen einen Jagdschein, außerdem legen zunehmend mehr Frauen das „Grüne Abitur“ ab. Das zeigt sich auch bei der Jägerschaft Wolfsburg und der Jagdschule Barnbruch.

„Im Gründungsjahr 2011 erreichten wir nicht einmal die für die Prüfung als Minimum angesehene Zahl von 18 Prüflingen. Die Nachfrage ist aber seitdem konstant gestiegen: Seit fünf Jahren sind unsere 16-tägigen-Kompakt-Kurse, die auch als Bildungsurlaub anerkannt werden, ohne Werbung langfristig und regelmäßig ausgebucht“, sagt Yvonne Munte von der Jagdschule Barnbruch. Ralph Schräder, Vorsitzender der Jägerschaft, schätzt, dass bundesweit etwa 30 Prozent Frauen den Jagdschein machen.

Elke Wichmann von der Kommunikation der Stadt bestätigt diesen Trend: Wurden 2010 gerade einmal 62 Jagdscheine ausgestellt, davon nur drei an Frauen, waren es schon zehn Jahre später insgesamt 364 (Männer: 328/Frauen: 36).

Und im vergangenen Jahr stellte die Kommune 289 Jagdscheine aus, davon gingen 28 an Frauen. Eine von ihnen, die 2022 einen Jagdschein beantragen wird, ist Nina Marks. Die 39-Jährige besucht derzeit den laufenden Vorbereitungslehrgang für die Jägerprüfung der Jägerschaft: Zwei Mal in der Woche drückt sie dafür für zwei Stunden am Abend „die Schulbank“.

Die praktische Schießausbildung erfolgt von September bis Oktober an elf Terminen am Wochenende. Von 27 Kursteilnehmern ist Nina Marks eine von sechs Frauen. Noch vor zehn Jahren waren es zwei Frauen von 27 Teilnehmern, erinnert sich Hendrik Pröhl, Dozent für Landbau bei der Jägerschaft.

Es geht auch um die Nachhaltigkeit des Fleisches

Warum nimmt sie die Kosten von 1600 Euro und die zeitintensive Ausbildung auf sich? „Ich möchte vor allem das Wildbrett verwerten: Um unsere eigene Leberwurst herzustellen, haben wir uns gerade einen hochwertigen Fleischwolf gekauft. Mehr Bio geht nicht“, sagt Nina Marks. Außerdem hat die Halterin eines Deutschen Drahthaars gesteigertes Interesse an der Hundeausbildung: „Ich bin mit Hunden aufgewachsen, hatte mit elf Jahren meinen ersten eigenen Hund.“

„Viele Kursteilnehmer setzen auf die Nachhaltigkeit des Wildfleisches. Denn man hat ja heute Schwierigkeiten, die Herkunft von gekauftem Fleisch zu verfolgen“, hat auch Madita Hacke, Infomobil-Obfrau der Jägerschaft, festgestellt. Doch bis zum ersten erlegten Reh ist es ein weiter Weg. „Diesen Weg schafft nur, wer wirkliches gesteigertes Interesse mitbringt“, ist sich Ralph Schräder sicher. Nina Marks pflichtet bei: „Ich lerne jeden Tag, sonst schafft man die Prüfung nicht.“ Yvonne Munte sagt: „Unserer Erfahrung nach wird vor allem der schriftliche Prüfungsteil unterschätzt. Lernen hilft hier spürbar.“

Wer jagen will, braucht auch Bodenbesitz

Denn nach dem Jagdschein ist vor der eigentlichen Jagd. Ralph Schräder: „Nur der Besitz des Scheines berechtigt noch nicht zur Jagd. Das Jagdrecht hängt seit 1848 mit Bodenbesitz zusammen. Wild erlegen darf nur der, der eine Jagdpacht innehat, von einem Pächter zu einer Jagd eingeladen wird oder einen Begehungsschein in einem Revier besitzt.“ Pachtfähig ist man allerdings erst drei Jahre nach der Absolvierung des Jagdscheines.

„Das richtige Lernen fängt erst nach dem Schein an“, betont Hendrik Pröhl. Denn in der Natur sei es nicht so einfach, auf Entfernung ein Tier „anzusprechen“ – damit wird in der Jägersprache die präzise Beobachtung, Identifizierung und Beurteilung von Wild bezeichnet.

„Die Praxiserfahrung können wir nur bedingt vermitteln“, erklärt auch Yvonne Munte. Und neben dem Jagen hat der Jäger auch noch andere Aufgaben wie die Verbesserung des Lebensraumes. Das heißt, es werden Wildacker und Blühstreifen angelegt oder Hecken als Deckung für Fasane gepflanzt.

Mehr Jäger bedeuten weniger Jagdmöglichkeiten

„Jäger sollten auch wissen, wo der Hase gerne in der Sonne liegt und was der Siebenschläfer im Oktober macht“, findet Madita Hacke. Bei aller Freude über die stetige Zunahme des Interesses an ihrem Hobby, sieht Ralph Schräder auch eine Schwierigkeit: „Wenn es immer mehr Jäger gibt, gibt es irgendwann nicht mehr genügend Jagdmöglichkeiten für die Jungjäger, weil die Revierfläche einfach begrenzt ist.“

