Wolfsburg nimmt weitere Flüchtlinge auf – auch in Turnhallen

Wolfsburg. Wolfsburg bekommt in dieser Woche vom Land weitere Flüchtlinge aus der Ukraine zugewiesen. Auch eine Notunterkunft am Heinenkamp wird genutzt.

Bisher hat Wolfsburg laut Stadt 858 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen, mehr als 500 davon privat. Das Land verteile die Menschen wöchentlich an die niedersächsischen Kommunen. Aktuell würden Wolfsburg in dieser Woche 38 Personen aus dem Verteilzentrum Hannover zugewiesen. Neben dem Ankunftszentrum in der Turnhalle der BBS an der Dieselstraße werde vom heutigen Dienstag an nun auch die Notunterkunft am Heinenkamp bezugsfertig.

„Weltoffen und multikulturell“

Oberbürgermeister Dennis Weilmann: „Wolfsburg ist seit jeher eine weltoffene und multikulturelle Stadt. Daher steht es außer Frage, dass wir die Menschen aus der Ukraine bei uns willkommen heißen, unterbringen und unterstützen. Ziel ist nach wie vor, Flüchtlinge möglichst in den bestehenden Flüchtlingsunterkünften und perspektivisch in Wohnraum unterzubringen.“

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zuweisungen gehen weiter

Da auch weiterhin mit Zuweisungen zu rechnen sei, werde die Stadt kurzfristig weitere Hallen als Notunterkünfte nutzen. Aktuell werde die Turnhalle Barnstorf vorbereitet. Über weitere mittelfristige Unterbringungsmöglichkeiten (auch in Turnhallen) werde zurzeit beraten. Entscheidungen würden kurzfristig getroffen. Die Sportverwaltung versuche, den Nutzern Ausweichmöglichkeiten in anderen Hallen anzubieten, um den Punktspiel- und Wettkampfbetrieb aufrechtzuerhalten. Mit Einschränkungen werde aber zu rechnen sein.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de