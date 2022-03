Wolfsburg: Einbrecher stiehlt Zigaretten im Wert von 10.000 Euro

Wolfsburg. Ein Täter ist in der Nacht zu Sonntag in einen Kiosk eingedrungen und hat eine Vielzahl an Zigarettenstangen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zigarettenpackungen stehen in einem Kiosk im Regal. In Wolfsburg hat ein Einbrecher am Sonntag Zigarettenstangen im Wert von etwa 10.000 Euro erbeutet. (Symbolbild)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Sonntagmorgen in einen Wolfsburger Kiosk in der Saarstraße eingebrochen. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt über einen Nebeneingang des Geschäfts und stahl eine Vielzahl an Zigarettenstangen aus dem Verkaufstresen. Die Polizei gibt als Tatzeitpunkt 2.06 Uhr an.

Die Schadenshöhe beträgt etwa 10.000 Euro. Zeugen, die zur genannten Zeit eine Person, vor allem mit einer großen Tasche oder Ähnlichem, in der Nähe des Tatortes bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter (05361) 4646212 zu melden.

red

