Taschendiebe schlagen in Wolfsburg dreimal zu

Wolfsburg. In der Wolfsburger Innenstadt und Ehmen haben Diebe drei Portemonnaies gestohlen. In einem Fall kam es zur Geldabhebung.

Taschendiebe haben am Mittwochvormittag zwischen 11 und 12 Uhr die Portemonnaies von drei Personen (58, 83 und 90 Jahre alt) gestohlen. Die Fälle ereigneten sich laut Polizei in Ehmen und der Wolfsburger Innenstadt. In einem Fall hob der Dieb mit der erbeuteten EC-Karte Geld ab.

Der erste Diebstahl ereignete sich in Ehmen. Ein 83-jähriger Senior war in einem Geschäft in der Mörser Straße einkaufen. Als er seinen Einkaufwagen zurückbrachte, übergab er diesen an einen unbekannten Mann. Kurze Zeit später stellte er den Diebstahl seines Portemonnaies fest. Fatalerweise befand sich die Pin zur EC-Karte in der Geldbörse. Denn als der 83-Jährige seine EC-Karte sperren lassen wollte, teilte ihm ein Bankmitarbeiter mit, dass bereits 2000 Euro von seinem Konto abgehoben wurden.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Diebstahl beim Discounter

Gegen 11 Uhr ging ein 90-jähriger Senior in Begleitung seiner Frau durch die Fußgängerzone. Als er in einem Geschäft bezahlen wollte, stellte er den Verlust seines Portemonnaies fest. Dieses hatte er kurz vorher in seine hintere Hosentasche gesteckt.

Beim Einkaufen in einem Discounter am Südkopf schlugen die Diebe ebenfalls zu. Die Diebe nutzten die Unachtsamkeit einer 58-jährigen Wolfsburgerin, die ihre Handtasche geöffnet in den Kindersitz eines Einkaufswagens gestellt hatte. Beim Bezahlen an der Kasse stellte sie den Diebstahl der Geldbörse fest.

Da die Tatenerst später aufgefallen sind, gibt es keine Personenbeschreibungen. Die Polizei erhofft sich dennoch Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (05361) 4646-0.

Lesen Sie auch:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de