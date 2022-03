Polizei Wolfsburg sucht Besitzer eines weiß-blauen Mountainbikes

Die Polizei sucht den Besitzer eines blau-weißen Mountainbikes. Das Fahrrad wurde in der Nacht zum Donnerstag, 24. Februar, bei einem Jugendlichen in der Wolfsburger Innenstadt sichergestellt, schreiben die Beamten in einer Mitteilung. Da der Jugendliche das Rad ohne Sattel und Pedale bei sich führte und zudem widersprüchliche Angaben zu den Eigentumsverhältnissen des Fahrrades machte, liegt der Verdacht nahe, das das Fahrrad zuvor gestohlen wurde.

Laut polizeilichem Recherchesystem wurde das Fahrrad bislang nicht als gestohlen gemeldet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Zündapp, Modell Blue 7.0. Bei dem Fahrrad fehlen der Sattel und die Pedale. Der Besitzer des Fahrrades oder Zeugen, die Hinweise zu der Herkunft des Rades geben können werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, (05361) 46460, zu melden.

red

