Falsche Polizisten an Wolfsburgs Allersee gestoppt – Anzeige

Die Wolfsburger Polizei hat in der Nacht zu Dienstag in der Straße In den Allerwiesen mehrere Personen angetroffen, die sich widerrechtlich als Polizeibeamte ausgegeben und sich damit eine Anzeige wegen Amtsanmaßung eingefangen haben.

Am Montagabend seien mehrere Anrufe bei der Polizei eingegangen, wonach angebliche Polizisten in einem dunklen Kleinwagen samt fest verbauten Blaulicht andere Autofahrer anhalten würden. Als den Angehaltenen die Sache merkwürdig vorkam und sie nach einem Dienstausweis fragten, setzten sich die „Möchtegern-Ordnungshüter“, so die Polizei, wieder in ihren Fake-Streifenwagen und fuhren davon.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Polizei trifft in den Allerwiesen auf einen 24-Jährigen und vier Beifahrer

Die richtige Polizei kontrollierte die falschen Beamten um kurz nach Mitternacht. Fahrzeugführer und Halter des „Streifenwagens“ war ein 24-jähriger Wolfsburger, in dessen Wagen die Beamten das Blaulicht fanden und beschlagnahmten. Mit ihm fuhren vier Beifahrer im Alter von 22 bis 28 Jahren.

„Die Ermittlungen dauern an“, berichtet die Polizei abschließend.

Mehr Artikel aus Wolfsburg lesen:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de