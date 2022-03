Ukraine-Krieg Bangen in Wolfsburg um Vater und Sohn an der ukrainischen Front

Der Krieg in der Ukraine ist längst mitten unter uns angekommen, nicht nur durch die unfassbaren Nachrichten, durch Solidaritätsbekundungen, durch Spendensammlungen und andere Hilfsaktionen. Viele Wolfsburger sind in ihrer Angst um Freunde und Familie selbst betroffen. So wie Familie Krüger, die Flüchtlinge aufgenommen hat. Aber nicht irgendeine Flüchtlingsfamilie. Es ist ein Teil der eigenen Familie!

Immer wieder kämpft Denny Krüger am Montag mit den Tränen, als wir ihn in der Nordstadt besuchen. Während seine Frau Iuliia noch auf der Arbeit ist, hat er sich mit seinem Sohn Artem (13), seiner Schwägerin Natascha und seinem Freund Detlef Semerau um den Esstisch versammelt.

Krügers Sohn hat Studium geschmissen und ist in die Ukraine gereist, um mitzukämpfen

Später kommt noch Sohn Timm (6) hinzu. Dessen Cousine Irina (20) harrt mit Katze Alissa in einem Nebenraum aus. Denn mit ihrer Mutter Natascha ist sie nun zwar in Sicherheit. Doch Vater Oleg kämpft in der Ukraine gegen die russischen Angreifer um sein Land. Wo genau, möchte Krüger sicherheitshalber nicht sagen.

Aber nicht nur das: Auch Krügers Sohn Vladislav (22) ist dort. „Das Schlimmste ist, dass unser Sohn zum Kämpfen in die Ukraine gefahren ist. Er war leider nicht davon abzubringen“, erzählt der Wolfsburger mit

Denny Krüger (rechts) mit Sohn Timm und Detlef Semerau in der Garage, wo die Möbelspenden lagern. Foto: Helge Landmann / regios24

tränenerstickter Stimme. Der junge Mann hatte studiert, war fast fertig. „Er musste nur noch die Abschlussarbeit abgeben. Aber er hat alles hingeschmissen. Er ist Samstag mit dem Bus nach Polen und dann weitergefahren. Er müsste jetzt angekommen sein.“

Nichte schlug sich samt Katze ohne Mutter und Vater zur polnischen Grenze durch

Erst am Sonntag vor einer Woche sind Denny und Iuliia Krüger von der ukrainisch-polnischen Grenze zurückgekehrt. Dorthin hatte sich ihre Nichte Irina samt Katze ganz allein durchgeschlagen, sie haben sie dort eingesammelt und zu sich in die Nordstadt geholt. Wo schon ihre Mutter Natascha wartete. Die war nämlich unmittelbar vor Kriegsausbruch von der Ukraine nach Wolfsburg geflogen. Mit ihrer Schwester Iuliia, die in ihrer alten Heimat Passangelegenheiten erledigt hatte. Und zwar in Saporischschja – der Stadt, wo vor wenigen Tagen das Atomkraftwerk attackiert wurde.

„Uns belastet vieles“, berichtet Krüger erschöpft. „Denn wir bekommen auch andere Videos als das, was hier gezeigt wird. Wir sehen das ganze Leid.“ Beispielsweise sei eine Familie erschossen worden, als sie flüchten wollte.

An Schlaf ist kaum zu denken, alle warten auf Nachrichten aus der Ukraine

Das Leiden seiner Familie lässt sich angesichts der starren Minen nur erahnen. An Schlaf ist kaum zu denken, rund um die Uhr warten alle auf Nachrichten. „Morgens und abends schreibe ich mit meinem Mann. ,Alles okay.’ Mehr nicht, für mehr ist keine Zeit“, übersetzt Krügers Sohn Artem für seine Tante Natascha, die Schwester seiner Mutter, die übernächtigt um ihren Mann bangt.

Doch das ist längst nicht alles. Denny Krüger ist seit Tagen mit Detlef Semerau unterwegs, Vorsitzender des Vereins „Helfi 55+-“. Gute Vernetzung hilft ihnen weiter: Der Fallersleber Immobilienmakler und -verwalter Wolfgang Jacob hat die Möbel von zwei derzeit unvermieteten Wohnungen zur Verfügung gestellt, die beiden haben sie in Krügers Garage zwischengelagert. Zudem stellt Jacob eine Wohnung in Mörse mietfrei bereit, die Nebenkosten übernehmen zunächst Denny und Iuliia Krüger. „Wenn nötig, stellen wir noch mehr Möbel aus unserem Lager als Spende zur Verfügung“, sagt Jacob. „Wenn viele helfen, schaffen wir das.“

Dienstag kommen drei weitere Flüchtlingsfamilien, jüngstes Kind ist zwei Jahre alt

Denn schon ab Dienstag treffen drei weitere Flüchtlingsfamilien ein, drei Mütter mit sechs Kindern, der Jüngste ist erst zwei Jahre alt. Freunde und Bekannte aus der Ukraine; für eine Familie zahlen Krügers die Flüge zunächst aus eigener Tasche. Sie sollen zunächst teils in der Wohnung in Mörse leben, teils bei Krügers, wo Vater Denny derzeit Timms Kinderzimmer ausräumt, damit irgendwie alle unterkommen.

Semerau unterstützt, indem er sich unter anderem um Behördenangelegenheiten kümmert. Auch Krügers sind in engem Kontakt mit der Stadt. Denny Krüger lobt: „Die Ausländerbehörde ist gerade ganz unkompliziert, das klappt richtig gut!“

Wer die Hilfsaktionen des Vereins „Helfi 55+-“ insgesamt oder gezielt der Familie Krüger unterstützen möchte, meldet sich beim Vorsitzenden Detlef Semerau unter (0172) 5434199 oder per Mail: detlefsemerau@web.de. Er kann an Spender Zuwendungsbescheinigungen ausstellen.

