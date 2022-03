Dieb stiehlt in Wolfsburg Geld und flüchtet mit gestohlenem Rad

Die Polizei sucht nach Zeugen nach dem Diebstahl von Bargeld und einem Fahrrad in der Laagbergstraße in Wolfsburg.

Ein unbekannter Dieb hat am Sonntagmorgen gegen 6.15 Uhr Geld aus einer Kasse in einem Geschäft in der Laagbergstraße in Wolfsburg gestohlen. Zur Flucht nutzte der Dieb laut Polizei ein vor dem Imbiss stehendes Fahrrad. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Am frühen Sonntagmorgen, 6. März, hielt sich der Angestellte in dem Imbiss in der Laasgbergstraße auf, um dort zu reinigen. Plötzlich hörte er die Eingangstür. Als der Angestellte aus dem Fenster sah, bemerkte er zwei Personen. Eine Person flüchtete mit dem Fahrrad des Mitarbeiters, welches er zu Beginn seiner Arbeit vor dem Geschäft abgestellt hatte. Den anderen Mann hielt der Angestellte vorsichtshalber bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei einer Inaugenscheinnahme der Kasse stellte der Mitarbeiter dann fest, dass Bargeld fehlte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der festgehaltene Mann mit dem Diebstahl nichts zu tun. Die Ermittlungen dauern an.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter (05361) 4646-0 zu melden.

Lesen Sie auch:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de