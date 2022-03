Im Wolfsburger Congress-Park geht’s ums Heiraten

Wolfsburg. Am Sonntag findet im Wolfsburger Congress-Park eine Hochzeitsmesse statt. Doch auch für andere Veranstaltungen soll’s wertvolle Tipps geben.

Der schönste Tag im Leben muss gut geplant werden. Die Hochzeitsmesse in Wolfsburg will dabei helfen.

Eintauchen in die wunderbare Welt von – hoffentlich ewiger – Liebe und Glück: Das verspricht die Hochzeitsmesse „Rund ums Heiraten und Feiern“, die am Sonntag, 13. März, Station im Wolfsburger Congress-Park macht. „Alles rund um den schönsten Tag im Leben wird im Angebot sein, wenn das Hochzeitsevent des Jahres seine Tore öffnet“, heißt es in der Mitteilung.

Bevor tatsächlich geheiratet werden kann, sind natürlich einige Dinge zu klären – und für viele beginnt es mit der Suche nach dem passenden Outfit. Ob klassisch oder trendy, für die verschiedensten Geschmäcker soll etwas dabei sein, die Palette an Damen- und Herrenausstattung für die Hochzeit sei groß, versprechen die Veranstalter der Hochzeitsmesse.

Es geht nicht nur um Hochzeiten

Und natürlich steigt keine fröhliche Hochzeitsfeier ohne Tanz und Musik. Aber Live-Band oder DJ? Während der Hochzeitsmesse soll es Informationen geben, die die Wahl leichter fallen lassen. „Das Angebot in Augenschein nehmen und entscheiden, kann hier nur die Devise lauten“, heißt es in der Mitteilung.

Selbstverständlich wird es auch Fotografen, Dekorationsfirmen, Juweliere sowie Gedecke und Gastronomisches zu entdecken geben, so das Versprechen. All das werde aber nicht nur für Hochzeiten, sondern auch für andere Familienfeiern gezeigt. Geöffnet ist die Hochzeitsmesse am Sonntag von 10 Uhr bis 17 Uhr. Die Veranstaltung findet unter Anwendung der 3G-Regel statt, und es muss eine FFP2-Maske getragen werden. Weitere Informationen zur Messe gibt es im Internet unter www.hochzeitsmesse-wolfsburg.de.

red

