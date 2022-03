Unfall bei Wolfsburg – Wagen überschlägt sich mehrfach

Ein Unfall hat am Wochenende die Feuerwehren Vorsfelde und Wendschott beschäftigt. Wie Pressesprecher Volkmar Weichert berichtet, kam am Freitag ein 20-Jähriger gegen 21.50 Uhr auf der L290 in Höhe der Ortseinfahrt Wendschott in Richtung Brechtorf von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Laut Feuerwehr hatte der Wagen mit einem Reifen auf einen Verkehrsteiler aufgesetzt. In der Folge kam er nach rechts von der Straße ab, touchierte mehrere Schilder und einen dünnen Baum und überschlug sich dann mehrfach.

Beide Insassen konnten sich unverletzt selbst befreien

Da die Beifahrertür sich öffnen ließ, konnten sich beide Insassen unverletzt befreien. Als die Feuerwehr eintraf, betreute der Rettungsdienst die beiden bereits. Sie blieben laut Feuerwehr unverletzt und mussten auch nicht zur weiteren Kontrolle ins Klinikum.

Der Unfallwagen musste abgeschleppt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Wendschott und Vorsfelde. Foto: Feuerwehr Vorsfelde

Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle. Ein herbeigerufener Abschleppdienst stellte den Wagen wieder auf die Reifen, anschließend wurde die Batterie abgeklemmt, um einen Kabelbrand zu verhindern, berichtet Weichert weiter.

In der Vorwoche Unfall mit Familie

Bereits in der vergangenen Woche hatte es an derselben Stelle bereits einen schweren Unfall gegeben, bei dem vier Menschen verletzt worden waren, darunter auch Kinder.

