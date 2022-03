Blick auf schwere Schäden in einem Wohngebiet von Borodjanka am Stadtrand von Kiew.

Krieg gegen die Ukraine Friedenskundgebung am Wolfsburger Rathaus am 7. März

Ein Appell für den Frieden und das klare Bekenntnis zur Souveränität der Ukraine – der Schulterschluss der Wolfsburger Demokraten und Demokratinnen ruft am Montag, 7. März, ab

17.30 Uhr zur Kundgebung vor dem Wolfsburger Rathaus auf, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sind aufgefordert, ein deutliches Zeichen für den Frieden und Solidarität mit der Ukraine zu setzen – insbesondere mit den Opfern des russischen Angriffskriegs, ihren Angehörigen und allen von diesem Krieg betroffenen Menschen.

Resolution- Stadt und Politik in Wolfsburg einig gegen den Krieg

Iris Bothe: Wir verurteilen den Angriffskrieg auf die Ukraine und wir fordern den sofortigen Frieden

Bereits am vorigen Mittwoch haben die Fraktionen und Gruppen des Wolfsburger Stadtrats eine Resolution auf den Weg gebracht, um den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sowie die Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine aufs Schärfste zu verurteilen. „Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine macht uns tief betroffen und rüttelt an den Grundfesten unseres friedlichen Miteinanders in Europa“, sagt Christian

Matzedda, Sprecher des Schulterschlusses. „Umso wichtiger ist es, dass wir uns als Gesellschaft klar und geschlossen gegen eine aggressive Bedrohung positionieren.“

Solidarität mit Ukraine- Wolfsburg erstrahlt in Blau-Gelb

Die Organisatoren des Schulterschlusses rufen insbesondere alle gesellschaftlichen Organisationen – von Kirchen über Vereine, Hilfsorganisationen, Parteien, Gewerkschaften, Verbände, Schulen bis zu Unternehmen – auf, sich an der Kundgebung zu beteiligen und aktiv zur Teilnahme zu mobilisieren. „Je mehr und je vielfältiger wir sind, desto deutlicher ist das Bild, das wir an die Welt senden“, betont Iris

Bothe, Sprecherin des Schulterschlusses. „Und dieses Bild ist eindeutig: Wir verurteilen den Angriffskrieg auf die Ukraine und wir fordern den sofortigen Frieden!“

Eines sei den Organisatoren des Schulterschlusses besonders wichtig: In Wolfsburg leben Menschen aus mehr als 150 Ländern friedlich miteinander – auch viele russischstämmige Menschen sind Teil der Wolfsburger Stadtgesellschaft. Dieser Krieg dürfe sie nicht zur Zielscheibe für Anfeindungen und Hetze machen. „Das ist Putins Krieg und nicht der des russischen Volkes!“, macht Iris Bothe deutlich. „Daher rufe ich alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburger auf, auch weiterhin friedlich und respektvoll miteinander umzugehen und uns gegenseitig zu unterstützen.“

Einen besonderen Dank richtet der Schulterschluss der Wolfsburger Demokraten an Katharina Rosch und Frank Hocke, die Organisatoren des Schweigekreises zum Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie. Die beiden ermöglichen dem Schulterschluss, die Friedenskundgebung anstelle des Schweigekreises durchzuführen.

red

