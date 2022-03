Grün-Weißes Klassenzimmer in Wolfsburg wird ausgezeichnet

Große Ehre für den VfL Wolfsburg – das Grün-Weiße Klassenzimmer, der außerschulische Lernort im AOK-Stadion, wurde durch das Kultusministerium Niedersachsen als „Lernort der Demokratiebildung“ ausgezeichnet, wie die VfL Wolfsburg Fußball GmbH mitteilt. Als einer von zehn niedersächsischen Lernorten bekam das Grün-Weiße Klassenzimmer dieses Prädikat verliehen. In Zeiten der zuspitzenden Polarisierung der Gesellschaft und einer zunehmenden Demokratieskepsis würden Lernorte auszeichnet, die ihre Bildungsangebote konsequent im Sinne eines „Modellorts der Demokratie“ gestalteten. Diese Auszeichnung soll das Engagement des VfL Wolfsburg und seines Lernorts in der Öffentlichkeit sichtbar machen und eine langfristige Unterstützung und Vernetzung der Lernorte bieten.

Tonne: „Wir möchten das Engagement des Grün-Weißen Klassenzimmers sichtbar machen“

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne nahm die Auszeichnung persönlich in Wolfsburg vor. In Anwesenheit von VfL-Geschäftsführer Michael Meeske, Nico Briskorn, CSR-Abteilungsleiter beim VfL, Bildungsdezernentin Iris Bothe, der Wölfin Pia-Sophie Wolter sowie Schülerinnen, Schülern und Lehrenden, die bereits langjährig die Workshops im Grün-Weißen Klassenzimmer begleiten, sprach Tonne der Arbeit beim VfL ein Lob aus: „Durch Globalisierung, Klimawandel, Digitalisierung und vieles mehr ist die heutige Zeit geprägt von schneller Veränderung. Darum ist es wichtiger denn je, junge Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und sie dafür fit zu machen am Ende des Tages eigenständig gute Entscheidungen zu treffen. Dem Grün-Weißen Klassenzimmer gelingt es auf beeindruckende Art und Weise, Themen wie Vielfalt, Partizipation, Demokratie oder Nachhaltigkeit erlebnis- und partizipationsorientiert zu vermitteln und Kindern und Jugendlichen die Bedeutung von Menschenrechten, Inklusion und Teamplay näherzubringen und sie so für die Auswirkungen von Rassismus, Homophobie und Vorurteilen jedweder Art zu sensibilisieren. Mit der Auszeichnung als ,Lernort Demokratiebildung‘ möchten wir das besondere Engagement des Grün-Weißen Klassenzimmers sichtbar machen und weitere Schulen und Lernorte dazu animieren, diesem guten Beispiel zu folgen.“

Wolfsburg- Bildung mit dem Ball für die UN-Umweltziele

„Wolfsburger Schulen für Vielfalt“ – im Projektjahr 2021/2022 mehr als 60 Workshops

Seit der Eröffnung im März 2015 nutzt das Grün-Weiße Klassenzimmer unter Leitung des VfL-Pädagogen Björn Ferneschild den Motivator Fußball, um die Teilnehmenden an Workshops für ausgewählte Bildungsinhalte zu begeistern. Ein besonderes Augenmerk liege auch auf dem Bildungsprojekt „Wolfsburger Schulen für Vielfalt“, bei welchem der VfL aktuell mit 13 Schulen zusammenarbeite und im Projektjahr 2021/2022 mehr als 60 Workshops durchgeführt habe. Auch zahlreiche Antirassismus- und Gewaltpräventionswochen hätten bereits in dem Lernort stattgefunden, darüber hinaus hätten Schülerinnen und Schüler Gebärdennamen für die Teams der Wölfinnen und der Wölfe in einem Workshop im Grün-Weißen Klassenzimmer entwickelt.

