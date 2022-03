Polizei Wolfsburg stoppt Drogensünder und sucht EC-Kartenbetrüger

Die Polizei sucht Hinweise zu einem unbekannten Täter, der bereits am 18. September vergangenen Jahres einer Wolfsburger Seniorin die Geldbörse gestohlen und anschließend mit der im Portemonnaie befindlichen EC-Karte an einem Geldautomaten einen vierstelligen Geldbetrag abgehoben hatte.

Wer kennt diesen EC-Kartenbetrüger? Foto: Polizei Wolfsburg

Die damals 76-jährige Seniorin war an dem Tag gegen 9.30 Uhr in einem Einkaufszentrum an der Neuhäuser Straße unterwegs, als sie zunächst am Geldautomaten einer dortigen Bankfiliale Geld abhob, um danach einkaufen zu gehen, so die Polizei. Bereits im Eingangsbereich eines dortigen Supermarktes stellte sie fest, dass die Geldbörse fehlte, in der sich neben Bargeld auch ihre eben noch benutzte EC-Karte lag, jedoch ohne Pin. Die Seniorin begab sich umgehend nach Hause und ließ ihre EC-Karte sperren.

Zwei Tage später fuhr ihr abermals der Schreck in die Glieder, als sie auf ihren Kontoauszügen feststellte, dass eine unbekannte Person widerrechtlich einen vierstelligen Geldbetrag von ihrem Konto abgehoben hatte. Die Rentnerin begab sich unmittelbar zur Polizei und erstattete Anzeige. Ermittlungen ergaben, dass schon bei der Geldabhebung an dem Geldautomaten im Einkaufszentrum eine unbekannte männliche Person die Pin der Seniorin ausgespäht hatte. Anschließend wurde durch den Unbekannten die Geldbörse der Seniorin entwendet und an dem Geldautomaten mittels der entwendeten EC-Karte und der zuvor ausgespähten Pin der Geldbetrag abgehoben.

Dieser Mann hat möglicherweise im September die EC-Karte einer Seniorin gestohlen. Foto: Polizei Wolfsburg

Die Polizei hat die Bilder der Überwachungskamera am Geldautomaten ausgewertet und durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig die Veröffentlichung der Bilder beantragt. Eine Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Braunschweig hat aufgrund der Straftat von erheblicher Bedeutung und entsprechend hohem Schaden dem Antrag stattgegeben, so dass die Polizei die Bilder nun veröffentlichen kann.Der auf den Bildern zu erkennende Täter ist männlich und mit einer auffälligen Jacke und Hut bekleidet. Besonders gut zu erkennen ist, trotz getragener FFP2-Maske, die Augenpartie. Hinweise zu dem Unbekannten unter (05361) 46460.

Polizei nimmt in Wolfsburg Drogensünder fest

Die Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen nach einer kleinen Verfolgungsfahrt durch Wolfsburg den 29-jährigen Autofahrer festgenommen, weil er unter Drogen stand. Als der Fahrer bemerkte, dass die Beamten ihn kontrollieren wollten, gab er Gas und bog mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von der Schillerstraße in die Siemensstraße ab, schreibt die Polizei. Dabei schien es ihn auch nicht zu stören, dass die dortige Ampel bereits seit geraumer Zeit Rotlicht für ihn zeigte. Die Beamten folgten dem Wagen, der daraufhin nach rechts in die Köhlerbergstraße abbog. Wenige Minuten später fanden die Polizeikräfte den Golf mit laufendem Motor und verlassen in Höhe eines Häuserdurchgangs in der Siemensstraße vor. Den Autofahrer entdeckten sie wenige Meter weiter an der Kreuzung Siemensstraße, Ecke Rathausstraße.

Bei der Überprüfung der Person stellten die Beamten fest, dass der Mann unter leichtem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel stand. Ein Atemalkoholtest ergab 0,28 Promille, ein Drogentest reagierte positiv auf Kokain. Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen.

Daraufhin wurden dem 29-Jährigen im Wolfsburger Klinikum Blutproben entnommen. Anschließend wurde der 29-Jährigen vorläufig festgenommen und er dem Gewahrsam der Polizei zugeführt. Der PKW wurde sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen zu einem geeigneten Abstellort gebracht. Zur Herkunft des dunklen VW Golf, den Besitzverhältnissen und dem Grund seines Aufenthalts machte der 29-Jährige keine oder sehr widersprüchliche Angaben.

red

