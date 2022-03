Allzeit-Negativrekord mit Inzidenz von 2016,3 in Wolfsburg

Was für Zahlen: 663 neue Corona-Fälle meldete das Robert-Koch-Institut am Dienstag für Wolfsburg. Der Steigflug der Sieben-Tage-Inzidenz kennt kein Ende, sie hat knapp zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie in der Stadt einen neuen Negativ-Rekordwert erreicht. Was ist da los?

Nicht nur bei der Inzidenz gab es einen Anstieg – sie machte einen Sprung von 1879,8 auf 2016,3. Sondern es gab auch einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus. Damit sind inzwischen 133 Wolfsburger an oder mit Corona gestorben.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Infektionsgeschehen

Das Infektionsgeschehen entwickelt sich in Wolfsburg klar gegen den Bundes- und Landestrend. Die deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz war am Dienstag auf 1213,0 gesunken, in Niedersachsen lag sie bei 1137,8.

Wolfsburg hat mit mehr als 2000 neuen Infektionsfällen pro 100.000 Einwohner umgerechnet auf sieben Tage mit deutlichem Abstand die höchste Inzidenz in ganz Niedersachsen. Auch in unserer Region bewegen sich die Inzidenzen zwar allesamt noch bei mehr als 1000. Doch sie fallen mit dem zweithöchsten Wert von 1469,2 in Salzgitter und 1438,3 im Landkreis Gifhorn wesentlich geringer aus.

Die Intensivbetten-Auslastung

Immerhin: Was die Zahl der schwer erkrankten Corona-Patienten betrifft, so werden aktuell zwei Personen auf der Intensivstation im Klinikum am Klieversberg behandelt. Das bedeutet eine Covid-Patienten-Auslastung von derzeit 6,5 Prozent auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch:

Die neue Lockerheit

Jedenfalls will das dynamische Infektionsgeschehen so gar nicht zur neuen Lockerheit mitten in der fünften Corona-Welle mit der hochansteckenden Omikron-Variante passen. Schon seit einigen Tagen können beispielsweise in Wolfsburgs Bädern und Sportstätten nach mehrmonatiger Zwangspause nun auch Ungeimpfte wieder schwimmen und trainieren, dafür reicht ein negativer Schnelltest.

Die neue Landesverordnung macht’s möglich. Und deren nächste Stufe sieht sogar vor, dass ab Freitag trotz Rekord-Inzidenzen keine Zugangskontrollen mehr nötig sind. Impf- oder Test-Nachweise sollen dann passé sein.

Corona in den Altersgruppen

Die neuen Daten in dem am Dienstag aktualisierten Covid-19-Monitoring der Stadt zeigen, dass die Inzidenzen bei den Kindern und Jugendlichen immer noch extrem hoch sind – man kann es auch Durchseuchung nennen. Bei den Kleinsten im Alter bis fünf Jahren liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 2411,5. Am höchsten ist sie in der Gruppe der Sechs- bis Zehnjährigen mit 4807,5. Und bei den Elf- bis Achtzehnjährigen beträgt sie 3446,3.

Doch offenbar aufgrund der schieren Vielzahl an Infektionen sickert die Omikron-Welle nun auch in die höchste Altersgruppe ein: Bei den Wolfsburgern im Alter von mehr als 80 Jahren ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 633,4 gestiegen. Nur wenig darunter liegt sie bei den 66- bis 79-Jährigen mit 558,4.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Alle wichtigen Fragen und Antworten zu Corona in Niedersachsen gibt's hier . Welche Regeln zurzeit in Braunschweig gelten, erfahren Sie hier.

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de