Wolfsburger werden Kampagnenhelden

Christian und Juliane Klier ließen sich am Freitag und am Samstag bei ihrer Arbeit für ein Visa-Händler-Programm über die Schulter schauen. Und zwar von Regisseur und Produzent Martin Richter und seinem Kamera-Team. Drehort waren ihre beiden „Joe’s-Barber-Männerfriseur“-Geschäfte. Der Filmemacher Richter von „Soup Film“ sowie ein Vertreter der Kreativagentur „digitas pixelpack“, die für die Umsetzung der Kampagne verantwortlich zeichnet, äußerten: „Es geht uns um Authentizität und um ganz normale Leute und Arbeitsabläufe.“

Es geht ums Motivieren kleinerer und mittlerer Unternehmen, sich digital aufzustellen

Der Dreh in der Eber- und in der Hoffmannstadt lief im Rahmen einer „Visa-Initiative“ zum Motivieren kleinerer und mittlerer Unternehmen, sich digital aufzustellen. Beim Bezahlen durch die Kunden, beim Produktverkauf, bei der Buchhaltung, der Steuererklärung oder bei der Personal- und Urlaubsplanung: Die Felder des Einsetzens der Software sind vielfältig.

Die Kliers setzen schon länger auf dieses Prinzip und sind sich einig, dass dies ein richtiger und wichtiger Schritt war. Wie sie nun zu den Hauptrollen im kurzen (Animations-)Spot kamen? Das Ehepaar erzählte: „2019 waren schon einmal ähnliche Aufnahmen zum Thema Digitalisierung geplant. Wir kamen damals in die enge Auswahl. Aber daraus wurde nichts, die Pandemie kam dazwischen. Jetzt hat man sich an uns erinnert und wir haben sofort zugesagt.“ Was kaum verwundert, weil bei dieser in Wolfsburg gefilmten Sequenz das (Friseur-)Handwerk im Mittelpunkt stehen sollte.

Christian Klier: „Wir bieten unseren Kunden ein Rundum-Erlebnis: die Dienstleistung“

Und Christian Klier ist der Umgang mit Schere, Kamm und Rasiermesser ja praktisch in die Wiege gelegt worden. „Ich bin 1970 in die Friseurbranche hineingeboren worden und im Laden meines Vaters groß geworden. 20 Jahre war ich für die Expansion des größten Familienunternehmens in der Friseur-Branche zuständig. Nach 25 Jahren, im Jahr 2016, war es an der Zeit, mit unserem eigenen Laden meine Passion für Männerhaarschnitte umzusetzen.“

Das tat und tut er zusammen mit seiner Frau Juliane in den Joe’s-Barber-Standorten Vorsfelde und Fallersleben. Den Friseur-Lokalitäten für „Gentlemen“ ist ein Hauch von Exklusivität zu eigen, ohne dass die sprichwörtliche Bodenhaftung verloren ist. Christian Klier formuliert das so: „Wir bieten unseren Kunden ein Rundum-Erlebnis: die Dienstleistung“, damit meint Klier unter anderem das Rasieren, den Haarschnitt oder die Bartpflege, das Entfernen von Haaren in Nase und Ohren sowie vieles mehr, das ist selbstverständlich. Aber die Einrichtung und die handwerkliche Ausstattung, französische Rasiermesser, handgefertigte Lederlinge aus dem alten Berlin, Zigarren und Whisky sowie offerierte Friseur- und Barber-Produkte spiegeln Traditionelles in einem auf digitaler Basis betriebenen Unternehmen wider.

Von Wolfsburg aus ging’s für die Crew nach Ismaning zu einer Seifenmacherin

Am Freitag und am Samstag hieß es für die Protagonisten von 10 Uhr bis 19 Uhr: „Kamera läuft.“ Für Christian Klier und seine Frau Juliane war das kein Problem: „Wir arbeiten so wie sonst auch.“ Genau diese Alltagsauthentizität attestierte Regisseur Martin Richter seinen „Kampagnenhelden“. „Sie machen’s richtig gut.“ Einer der Gründe liegt für den jungen Filmemacher auch darin, „dass wir eine Art Dokumentation machen. Da braucht man nichts zu stellen und wenn die Kamera eine Zeit lang läuft, vergessen die Akteure sowieso, dass sie gefilmt werden. Und das sind dann die Momente, auf die ich gewartet habe und die ich wollte.“ Von Wolfsburg aus ging’s für die Crew nach Ismaning zu einer Seifenmacherin. Die Kliers, die am Freitag und Samstag trotz Kamerabegleitung ihren Kunden die gewohnte Dienstleistung zuteilwerden ließen, sollen nun bald im Videoclip und auf Fotos im Internet für das digitale Visa-Händler-Programm auftauchen.

