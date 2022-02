Einbrecher erbeuten Schmuck aus Wolfsburger Wohnung am hellen Tag

Wolfsburg. Unbekannte Täter sind am Dienstag am helllichten Tage in eine Wolfsburger Wohnung eingedrungen und haben Schmuck gestohlen.

Dreiste Einbrecher sind am hellen Tag in eine Wolfsburger Wohnung eingedrungen und haben Schmuck gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Die Tat ereignete sich am Dienstagvormittag. Zwischen 9 und 11.30 Uhr seien die Täter in das Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße eingedrungen. Auf ungeklärte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu der Wohnung im Hochparterre.

Bewohnerin war unterwegs, als die Einbrecher kamen

Die Bewohnerin war laut Polizei zur Tatzeit nicht Zuhause und bemerkte nach ihrer Rückkehr, dass ihr Schmuck fehlte. Der Wert des erbeuteten Schmuckes ist noch nicht ermittelt. Die Polizei Wolfsburg bittet Anwohner und Passanten um Hinweise zu verdächtigen Personen, die zur Tatzeit in der Breslauer Straße, der Oppelner Straße oder dem Brandenburger Platz gesehen wurden. Hinweise gehen an die Polizei unter (05361) 46460.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de