Wolfsburg. Nachdem es erst vergangene Woche zu zwei Einbruchsversuchen in der Porschestraße gekommen war, haben die Täter nun in einem Reisebüro zugeschlagen.

Schon wieder waren Einbrecher in der Porschestraße Wolfsburg unterwegs. Am Wochenende verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in ein Reisebüro.

Polizei Wolfsburg Diebe brechen in Geschäft in Wolfsburger Porschestraße ein

Unbekannte sind in Geschäftsräume in der Wolfsburger Porschestraße eingebrochen. Nachdem die Polizei erst kürzlich zwei Einbruchsversuche in ein Hörakustikgeschäft und einen Imbiss vermeldet hatte, schlugen die Täter nun am Freitagabend zwischen 18 und 20.15 Uhr in einem Reisebüro am Nordkopf zu und konnten offenbar unerkannt fliehen.

Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter mit brachialer Gewalt Zugang ins Büro und richteten einen Schaden von mindestens 500 Euro an. Die genaue Schadensermittlung läuft noch. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Einbruch bemerkt und unverzüglich die Polizei alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Unbekannten über die Rückseite des Gebäudes in das Reisebüro, das sie anschließend nach lohnender Beute durchsuchten.

Da das Umfeld am Wolfsburger Nordkopf zum Tatzeitpunkt recht belebt gewesen sei, hoffen die Ermittler darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben. Zeugen sollen sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße (05361) 46460 melden.

Einbruch in Vorsfelder Gaststätte

Auf der Meinstraße in Vorsfelde sind Unbekannte am Wochenende in eine Gaststätte nahe dem Schützenplatz eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag. Welche Beute sie dabei gemacht haben, ist derzeit noch unklar.

Nach Angaben der Polizei zerstörten die Täter die Glaseinfassung einer Fensterwand im Eingangsbereich des Lokals und kletterten durch ein Loch hinein. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Beute, ehe sie unerkannt flüchten konnten. Auch in diesem Fall bittet die Polizei dringend um Zeugenhinweise (05361) 46460.

