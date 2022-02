Wolfsburger verliert die Kontrolle und prallt gegen Ampelmast

Wolfsburg. Ein Wolfsburger hat beim Abbiegen die Kontrollle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen einen Ampelmast in der Grauhorststraße geprallt.

Ein Autofahrer ist in Wolfsburg gegen einen Ampelmast geprallt und hat sich dabei leicht verletzt. Laut Polizei befuhr der 41-Jährige Wolfsburger hierbei die Heinrich-Nordhoff-Straße, aus Richtung Innenstadt kommend, in Richtung Fallersleben.

Als er nach links in die Grauhorststraße abbiegen wollte, kam er im Einmündungsbereich von der Fahrbahn ab, rutschte über den angrenzenden Fuß- und Radweg und prallte gegen einen Mast der dortigen Ampel. Die Wucht des Aufpralls war dabei so groß, dass beide Frontairbags des Autos auslösten.

Mann leicht verletzt, Ampelmast beschädigt

Vor Ort wurde der 41-Jährige von den eingesetzten Polizeibeamten zum Unfallgeschehen befragt. Hierbei ergaben sich keine Hinweise auf eine Beeinflussung durch Drogen oder Alkohol. Möglicherweise, so die Polizei, war die Fahrweise oder die Geschwindigkeit des Mannes nicht den Umständen entsprechend angepasst. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Der Wolfsburger zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu und kam ins Krankenhaus. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An ihm entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 9.000 Euro. Der Bereitschaftsdienst des Tiefbauamts sicherte den beschädigten Ampelmast ab.

35-Jähriger fährt mit 2,08 Promille

Die Polizei hat die Fahrt eines stark alkoholisierten 35-jährigen Autofahrers am Rilkehof in Wolfsburg gestoppt. Zeugen hatten um 02.22 Uhr beobachtet, wie zwei augenscheinlich betrunkene Männer im Innenstadtbereich im Schachtweg zu einem Auto gingen.

Beide stiegen ein, starteten den Motor und fuhren los. Über den Notruf informierten die Zeugen unverzüglich die Polizei. Dann fuhren sie mit ihrem Fahrzeug dem Auto der beiden Männer hinterher und gaben dabei jeweils ihren Standort an.

So gelang es kurze Zeit später einer Polizeistreife beide Männer in der Straße Rilkehof noch in unmittelbarer Nähe des Autos zu stellen. Nach einer entsprechenden Belehrung gab ein 35 Jahre alter Wolfsburger gegenüber den Beamten zu, das Auto gefahren zu haben. Die zuvor von den Zeugen abgegebene Beschreibung traf ebenfalls auf ihn zu.

Bei einem anschließend durchgeführten Atemalkoholtest erbrachte der 35-Jährige einen Wert von 2,08 Promille. Dem Mann wurde daraufhin von einem Arzt im Klinikum Wolfsburg eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein konnte zunächst nicht sichergestellt werden, da der Wolfsburger behauptete diesen verloren zu haben. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

