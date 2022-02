Zwei Einbruchsversuche in der Porschestraße Wolfsburg

Wolfsburg. Unbekannte wollten in zwei Geschäfte in der Innenstadt einbrechen, doch die Türen hielten Stand. Die Polizei sucht Zeugen.

Gleich zwei Einbruchsversuche hat es vergangene Nacht in der Wolfsburger Innenstadt gegeben. Wie die Polizei berichtet, wollten Unbekannte zwischen 18 Uhr am Donnerstagabend und 9 Uhr am Freitagmorgen in zwei Geschäfte in der Fußgängerzone einbrechen.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Betroffen waren ein Hörakustikfachgeschäft und ein daneben befindlicher Imbiss im Bereich zwischen der Zollhausstraße und der Porschestraße. In beiden Fällen hielten die Türen den Einbruchsversuchen Stand und es entstand lediglich Sachschaden in noch festzustellender Höhe.

Die Polizei hofft dennoch, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße (Rufnummer 05361/4646-0).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de