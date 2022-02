Tragischer Unfall in VW-Autostadt: Arbeiter stürzt in den Tod

Zu einem tragischen Unfall kam es am Donnerstag in der Autostadt Wolfsburg. Aus 18 Metern Höhe stürzte ein Arbeiter in Tiefe. Er verstarb noch am Unfallort.

In der Autostadt ist es am Donnerstag zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Ein 52 Jahre alter Wolfsburger stürzte bei Arbeiten im Konzernforum aus großer Höhe ab und starb. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wie sie berichtet, war der Angestellte eines Dienstleistungsunternehmens gegen 11.40 Uhr auf einem Wartungsweg unter dem Dach unterwegs, als sich der Unfall ereignete. „Aus bislang völlig ungeklärter Ursache stürzte er plötzlich nahezu 18 Meter in die Tiefe“, schildert Polizeisprecher Thomas Figge.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Arbeiter stirbt noch am Unfallort

Zeugen leisteten Erste Hilfe. Anschließend kümmerten sich Rettungskräfte und ein Notarzt um den Schwerverletzten. „Leider erlag der 52-Jährige wenig später noch am Ort seinen schweren Verletzungen“, so Figge.

Der Bereich der Absturzstelle im Konzernforum wurde weiträumig abgesperrt. Gästen und Mitarbeitern der Autostadt, die den Unfall miterlebten, wurde Unterstützung durch Notfallseelsorger angeboten. Die Autostadt und der Park blieben während der polizeilichen Ermittlungen geöffnet. „Die ganze Autostadt ist erschüttert über den schrecklichen Unfall. Wir werden alles in unserer Kraft stehende tun, um zur Klärung der Unfallursache beizutragen und die Arbeit der Polizei zu unterstützen. Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Angehörigen des Mannes und seinen Kolleginnen und Kollegen“, sagte Anja Kreß, Pressesprecherin der Autostadt.

Immer wieder schwere Arbeitsunfälle in Wolfsburg

In Wolfsburg kommt es immer wieder zu schweren Arbeitsunfällen. Erst im November 2020 stürzte ein 21 Jahre alter Wolfsburger auf einer Baustelle im Arnikaweg von einem Gerüst drei Stockwerke in die Tiefe und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

An dem Gerüst fehlte ein Seitenschutz, die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelte wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung, stellte die Ermittlungen jedoch ein Jahr später ein. Die Ermittler waren zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei dem tödlichen Absturz um einen tragischen Unfall handelte, der womöglich durch eine Sehbehinderung des Arbeiters begünstigt wurde.

2016 wurde ein Mitarbeiter einer Baufirma in Nordsteimke verschüttet, als sein Trupp direkt an einer Hauswand ein Erdloch aushob. Seine Kollegen und die Feuerwehr versuchten vergeblich, ihn zu retten. Lebensgefährliche Verletzungen zog sich 2015 ein Handwerker auf einer Baustelle in Heiligendorf zu. Er war auf einem Gerüst ausgerutscht und sechseinhalb Meter in die Tiefe gefallen. Wie in den Steimker Gärten fehlte auch an diesem Gerüst der vorgeschriebene Seitenschutz. 2012 wurde ein Bauarbeiter im Hospizhaus in der Wolfsburger Innenstadt lebensgefährlich verletzt. Als bei Umbauarbeiten ein Schornstein einstürzte, wurde der 23-Jährige eingeklemmt und von Trümmerteilen getroffen.

Lesen Sie außerdem:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de