Wolfsburg-Kalender bringt 9124 Euro für den guten Zweck

Wolfsburg. Der Wolfsburger Fotograf Jens Heinrich spendet die komplette Summe an die Villa Bunterkund. Dieses Jahr soll es einen Jubiläums-Kalender geben.

Seit 2004 gestaltet und verkauft Jens Heinrich den Wolfsburger-Kalender – und zwar komplett in Eigenregie. Das Geld geht als Spende an einen guten Zweck. In diesem Jahr ist es die Villa Bunterkund, die profitiert. Die Summe kann sich erneut sehen lassen: Es sind 9124 Euro.

„Trotz schwieriger coronabedingter Umstände beträgt die Spendensumme das dritte Jahr in Folge über 9000 Euro“, freut sich Heinrich über die Summe. Insgesamt wurden 1194 Exemplare seines Kalenders verkauft. „Das Nephrologisches Zentrum Weyhausen/Wolfsburg hat das fünfte Jahr hintereinander 200 Exemplare als Weihnachtsgeschenk für ihre Patienten geordert“, weiß der Wolfsburger.

Knapp 60.000 Euro hat Heinrich schon gesammelt

Über die Jahre hat er mit seinen Kalendern stolze 59.424 Euro eingesammelt – und kein Euro davon geht in seine Tasche. In diesem Jahr wird die Villa Bunterkund bedacht, die sich um kranke Kinder im Klinikum Wolfsburg kümmert.

Verkauft wird der Kalender immer von Juni bis Dezember. Aktuell gibt’s zudem die Aktion „Zehn Jahre Benefizkalender“. Noch bis Ende Februar können sich Interessierte im Internet auf www.wolfsburgbilder.de Motive für die Jubiläumsausgabe auswählen. Zudem wird es limitierte Schwarz-Weiß- und Colorkey-Varianten geben.

