Zwei Verletzte und Totalschaden bei Kollision in Wolfsburg

Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstagnachmittag in Wolfsburg auf der Sandkrugstraße gekommen. Außerdem entdeckten Zivilstreifen gleich mehrere Betrunkene, die von E-Scootern und Fahrrädern gestürzt sind.

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Sandkrugstraße in Wolfsburg Neuhaus ist es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos gekommen. Zwei Personen verletzten sich leicht, an den Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden, teilt die Polizei mit.

Eine Autofahrerin befuhr die Sandkrugstraße in Richtung Danndorf. In Höhe der Burgallee musste sie plötzlich stark bremsen, als ihr ein Unbekannter die Vorfahrt nahm. Der Wagen hinter ihr schaffte es noch, rechtzeitig zum Stehen zu kommen, das darauffolgende Auto jedoch nicht: Eine 38-jährige Wolfsburgerin trat kräftig auf die Bremse und wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Frontal stieß sie dabei in ein Auto im Gegenverkehr.

Dabei kam der Pkw von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren. An dem Golf Variant entstand Totalschaden, an den anderen Pkw Sachschäden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem vor der Polo-Fahrerin abbiegenden Auto machen können. Hinweise an die Polizeistation Vorsfelde unter (05363) 809700.

Gleich drei betrunkene Autofahrer machen Wolfsburg unsicher

Gleich drei Trunkenheitsfahrten innerhalb kürzester Zeit hat die Polizei Donnerstagnacht in Wolfsburg festgestellt. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer verursachte laut Polizei einen Verkehrsunfall an der Westumgehung in Wendschott und flüchtete. Er hatte 1,25 Promille Alkohol im Blut. Personen wurden nicht verletzt. Eine 33 Jahre alte Fahrradfahrerin und eine 19-jährige E-Scooter-Fahrerin hatten ebenfalls so viel Alkohol getrunken, dass Blutproben entnommen werden mussten.

26-Jähriger fährt in den Graben und beschädigt Verkehrsinsel und Verkehrszeichen

Aufmerksame Zeugen verständigten am späten Donnerstagabend die Polizei und den Rettungsdienst, nachdem sie in Wendschott an der Westumgehung Ecke Alte Schulstraße einen VW Golf in einem Graben vorgefunden hatten. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 26-Jähriger mit seinem VW Golf aus Richtung B 188 kommend auf der Westumgehung Landesstraße 290 unterwegs. Als der Wolfsburger nach rechts in die Alte Schulstraße einbiegen wollte, kam er jedoch aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben. Dabei wurden eine Verkehrsinsel sowie ein Verkehrszeichen beschädigt.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnte weder einen Fahrer noch sonst eine Person festgestellt werden. Vorsichtshalber hatte die Feuerwehr den Bereich schon abgesucht. Nur kurze Zeit später wurde der Halter an seiner Wohnanschrift durch Beamte angetroffen. Die Polizeibeamten nahmen Atemalkoholgeruch wahr und ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Der Führerschein des Wolfsburgers wurde sichergestellt. Der Golf war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Nun muss sich der Pkw-Fahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten.

33-Jährige stürzt betrunken vom Fahrrad und wird von Zivilstreife entdeckt

Am Freitag gegen 0.35 Uhr wurde durch eine Zivilstreifenbesatzung eine 33-jährige Wolfsburgerin an der Heinrich-Nordhoff-Straße angetroffen, die offensichtlich mit ihrem Fahrrad gestürzt war. Sofort entschlossen sich die Beamten, ihr zu helfen. Die Frau war nicht verletzt, jedoch offensichtlich stark alkoholisiert. Die Wolfsburgerin führte freiwillig einen Alkoholtest durch, der einen Wert von 2,25 Promille ergab. Daraufhin wurde ihr eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr angefertigt.

19-Jährige fährt betrunken auf E-Scooter durch Westhagen

Etwa eine Stunde später war eine 19-Jährige mit einem Mitfahrer in Westhagen auf der Frankfurter Straße mit einem E-Scooter unterwegs. In der Nähe einer Zivilstreife stürzten die beiden mit dem Roller. Auch in diesem Fall wurde bei der Hilfeleistung durch die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei der E-Scooter-Fahrerin festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,78 Promille, woraufhin bei der jungen Frau eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

red

