Der zentrale Platz soll durch die Anordnung der verschiedenen Baukörper so gefasst werden, dass er als Zentrum des Ensembles wahrgenommen wird.

Wolfsburger Bauoffensive Zweiter Bauabschnitt in den Steimker Gärten in Wolfsburg

Volkswagen Immobilien (VWI) gibt einen weiteren Investor im zweiten Bauabschnitt der Steimker Gärten bekannt: VWI-Geschäftsführer Meno Requardt unterzeichnete beim gemeinsamen Notartermin mit dem Leiter der Heinz von Heiden GmbH Projektentwicklung, Christian Burrichter, den Grundstückskaufvertrag für drei weitere Baufelder. Entstehen sollen laut Mitteilung von VWI insgesamt 68 Wohneinheiten – verteilt auf 54 Eigentumswohnungen, zehn Doppel- beziehungsweise Reihenhäuser sowie vier Einfamilien- beziehungsweise Stadthäuser.

Die Fertigstellung ist sukzessive bis voraussichtlich 2024/2025 geplant

Die Planungsentwürfe stammen vom Architekturbüro Brederlau Holik. Der Baustart der in östlicher Randlage des Quartiers liegenden Wohneinheiten sei für Anfang 2023 vorgesehen. Die Fertigstellung sei sukzessive bis voraussichtlich 2024/2025 geplant.

Meno Requardt: „Mit der Heinz von Heiden GmbH Projektentwicklung haben wir einen bekannten Partner für den zweiten Bauabschnitt der Steimker Gärten gewinnen können, der aktuell bereits ein Gebäudeensemble im ersten Bauabschnitt realisiert.“ „Wir freuen uns auf ein weiteres Projekt in den Steimker Gärten und auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Volkswagen Immobilien und der Stadt Wolfsburg. Mit einem neuen Konzept und einem interessanten Wohnungsmix für das Projekt ,Come Together‘ in den Steimker Gärten hoffen wir, im zweiten Bauabschnitt wieder mit einem Highlight beitragen zu können“, sagt Christian Burrichter.

Ein zentraler Platz soll als Zentrum des Ensembles wahrgenommen werden

Es würden Zweizimmerwohnungen mit durchschnittlich 60 Quadratmetern, Dreizimmerwohnungen mit durchschnittlich 80 Quadratmetern und Vierzimmerwohnungen mit durchschnittlich 120 Quadratmetern entstehen, heißt es in der Mitteilung. Der zentrale Platz werde durch die Anordnung der verschiedenen Baukörper so gefasst, dass er als Zentrum des Ensembles wahrgenommen werde. Die erforderlichen Stellplätze würden in Tiefgaragen mit Zufahrten im südlichen Bereich des Baufeldes geschaffen, sodass der Platz weitgehend frei von Verkehr bleibe. Für Besucher stünden im öffentlichen Bereich Parkplätze zur Verfügung. Die Tiefgaragen sollen mit Ladestationen für E-Fahrzeuge vorgerüstet werden.

Weitere Informationen zu den Immobilienprojekten in den Steimker Gärten finden sich unter www.steimkergaerten.de.

red

