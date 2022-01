Kriminalität in Wolfsburg Einbruch in ehemaligen Romantik-Park in Kästorf

Unbekannte sind zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag in fünf leerstehende Häuser des ehemaligen Romantik-Parks Landleben in Kästorf eingebrochen, wie die Polizei Wolfsburg am Montag mitteilte. Ob etwas entwendet wurde, sei derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen dauerten an. Der Hausmeister des seit Jahren geschlossenen Parks stellte am Freitagvormittag fest, dass die Tür des ehemaligen Empfangshauses offen stand. Da er mutmaßte, dass dort eingebrochen worden war, nahm er auch die anderen vier Gebäude auf dem Gelände in Augenschein. Hier stellte er fest, dass sich die Täter mit zum Teil brachialer Gewalt Zutritt zu den Gebäuden verschafft hatten. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Parks gesehen haben, werden gebeten, die Polizei in der Heßlinger Straße unter (05361) 4646-0 zu verständigen.

red

