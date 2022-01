Wolfsburger Seniorinnen wehren sich gegen Schockanrufe

Seniorinnen haben in Wolfsburg Schockanrufe von Betrügern erhalten. Erfolg hatten die Täter nicht.

Die Polizei hat im Laufe des Donnerstags zwei Fälle registriert, in denen Gauner und Betrüger ältere Menschen mindestens um deren innere Ruhe gebracht haben. In beiden Fällen haben sich laut Mitteilung der Polizei die Betroffenen erfolgreich gewehrt.

In einem Fall erhielt eine 83 Jahre alte Wolfsburgerin den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der vorgab, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei. Die Seniorin unterbrach sofort das Gespräch und gab vor, zuerst mit ihrem Mann sprechen zu müssen.

Seniorin war clever, beendete das Telefonat und informierte die Polizei

Danach legte sie auf. Der Anrufer versuchte es noch zwei weitere Male, doch die Seniorin war clever, beendete abermals das Telefonat und informierte umgehend die Polizei.

Im anderen Fall sei es einer 85 Jahre alten Frau eiskalt über den Rücken gelaufen, wie die Polizei weiter mitteilt: Die Frau erhielt am Donnerstagmorgen einen Anruf von einer unbekannten Person, und die Anruferin teilte ihr lediglich mit, dass ihr Sohn einen Autounfall gehabt habe. Danach legte die unbekannte Anruferin sofort auf.

Sohn ist im Ausland und soll einen Unfall gehabt haben

Da ihr Sohn sich gerade im Ausland aufhalte, sei die ältere Dame sichtlich verunsichert gewesen. Doch trotz aller Sorge habe die 85-Jährige klaren Kopf behalten und habe sofort ihre Schwiegertochter informiert. Gemeinsam habe man den angeblich Verunfallten angerufen, der seine Mutter beruhigen konnte, denn es ging ihm gut und er hatte keinen Verkehrsunfall.

Möglicherweise habe sich hier jemand einen mehr als geschmacklosen Scherz mit der Wolfsburger Seniorin erlaubt.

Polizeisprecher lobt das Verhalten der beiden älteren Frauen

Auch wenn es in beiden Fällen zu keinen Geldforderungen gekommen war, lobt Polizeisprecher Thomas Figge das Verhalten der beiden älteren Frauen: „Sie haben sich ganz großartig verhalten und genau richtig gehandelt. Im einen Fall das Telefonat sofort beendet und in beiden Fällen nicht lange gezögert und die Polizei beziehungsweise Verwandte informiert. Somit haben sie die Schocksituation und den eigenen gedanklichen Teufelskreislauf von emotionaler Gelähmtheit und innerer Hilflosigkeit unterbrochen und hatten Hilfe an ihrer Seite.“

