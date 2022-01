Einbrecher stehlen Schmuck in Reislingen

Reislingen. Einbrecher haben in Reislingen in einem Wohnhaus eine Terrassentür aufgebrochen und Schmuck und Uhren gestohlen. Der Schaden wird noch ermittelt.

Uhren und Schmuck erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Wohnhaus im Lasker-Schüler-Ring in Reislingen. Welchen Wert das Diebesgut hat, muss die Polizei noch ermitteln. Die Tat ereignete sich laut einer Mitteilung von Polizeisprecher Thomas Figge am Donnerstag in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 18.20 Uhr. Wie hoch der dabei angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand nutzten die Unbekannten am Donnerstagnachmittag die eineinhalbstündige Abwesenheit der Hauseigentümer aus, um auf deren Grundstück zu gelangen.

Einbrecher öffnen Terrassentür mit brachialer Gewalt

Hier begaben sie sich zur rückwärtigen Gebäudeseite und öffneten mit brachialer Gewalt die Terrassentür. Danach betraten sie das Innere des Hauses und durchsuchten nahezu sämtliche Räume nach Schmuck. Nachdem sie diesen erbeutet hatten, verließen sie wieder das Haus und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Wolfsburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass Nachbarn oder Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter (05361) 4646-0 entgegen.

red

