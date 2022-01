Menschenkette rund um die Wolfsburger Stadtbibliothek

Wolfsburg. Die Corona-Pandemie treibt erneut rund 900 Menschen in die Innenstadt. Die Polizei ist wieder mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Teilnehmer an der Gedenkstunde für die Corona-Toten bildeten eine Kette rund um die Stadtbibliothek.

Die Corona-Pandemie sorgte am Montagnachmittag erneut dafür, dass sich fast 1000 Menschen in der Wolfsburger Innenstadt versammelten – allerdings mit unterschiedlicher Intention. Auf der einen Seite demonstrierten nach Polizeiangaben rund 650 Teilnehmer einer nicht angezeigten Versammlung gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen und eine allgemeine Impfpflicht. Auf der anderen Seite trafen sich gegen 17 Uhr etwa 250 Personen zu einer ordnungsgemäß angezeigten Versammlung zum Gedenken an die Corona-Toten vor dem Rathaus.

Weilmann und Mohrs bei Gedenkveranstaltung

Zum Ende dieser einstündigen Versammlung, an der auch Oberbürgermeister Dennis Weilmann und dessen Vorgänger Klaus Mohrs teilnahmen, schlossen sich die Teilnehmer mit Hilfe von Schals zu einer Menschenkette um das Alvar-Aalto-Kulturhaus zusammen. „Die Versammlungsteilnehmer verhielten sich sehr kooperativ. Der gesamte Verlauf war durchweg friedlich und erfolgte unter Beachtung aller vorgegebenen Beschränkungen hinsichtlich Maskenpflicht und Mindestabstände“, teilte die Polizei am Abend mit.

Weniger kooperativ verhielten sich einige der 650 „Montagsspaziergänger“, die zum wiederholten Mal durch die Wolfsburger Innenstadt zogen. Aufgrund von Verstößen gegen die Allgemeinverfügung der Stadt Wolfsburg und die niedersächsische Corona-Verordnung wurden zahlreiche Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Hauptgrund war der Verzicht einiger Teilnehmer auf das Tragen einer vorgeschriebenen FFP2-Maske.

Polizei: Zwei Versammlungsteilnehmer ausgeschlossen

Zum Ende der Versammlung wurde in Höhe des Rathausplatzes Pyrotechnik gezündet. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Die Polizei fertigte eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Sprengstoffverordnung an. „Zwei Versammlungsteilnehmer wurden durch Einsatzkräfte aufgrund von beharrlichen Verstößen von der weiteren Teilnahme an der Versammlung ausgeschlossen“, heißt es im Polizeibericht.

Zu dieser Zeit seien bereits deutliche Abwanderungstendenzen festgestellt worden, so dass sich die Zahl der Teilnehmer rasch verringerte habe. Die Versammlung endete nach gut einer Stunde mit noch etwa 50 verbliebenen Teilnehmern auf dem Rathausvorplatz. In der Vorwoche hatten sich rund 680 Menschen an dem „Montagsspaziergang“ beteiligt. Die Polizei war einmal mehr mit einem großen Aufgebot vor Ort.

red

