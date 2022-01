„Impfpass-Fälschung ist kein Kavaliersdelikt“

Der Chef der Wolfsburger Polizeidirektion, Hans-Ulrich Podehl, blickt im Gespräch mit WN-Redakteur Hendrik Rasehorn auf 2013 zurück. Der ungelöste Mordfall von Reislingen an Sabine Bittner sowie die Neonazi-Demo im Sommer stellte die Polizei in diesem Jahr vor besonders große Herausforderungen.

Wie ist Ihre Bilanz 2013?

Die Gesamtzahl der Straftaten, bei denen wir ermittelt haben, ist im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Es werden weniger als 9000 sein. Leider ist die Aufklärungsquote zurückgegangen.

Woran liegt das?

Einerseits am Mordfall in Reislingen. 25 Ermittler hatten wir zeitweise in die Mordkommission abgeordnet, die an nichts anderem arbeiteten als an diesem Fall. Hinzu kam die Neonazi-Demo am 1. Juni. Für die Planung wurden weitere 25 Beamte aus unserer Dienststelle zusammengezogen. Insgesamt fehlten uns in diesem Jahr also über einen langen Zeitraum 50 Polizeibeamte, die normalerweise auf der Straße sind oder Straftaten aufklären. 2013 war wirklich ein intensives Jahr – das möchte ich so schnell nicht noch einmal erleben.

Der Fall Bittner wirkt mysteriös wie der ungelöste Mord an dem Wolfsburger Autohändler Edgar Brock, der 1996 von einem Unbekannten erschossen wurde. Wie könnte es im Fall Bittner weitergehen, wenn unter den Hinweisen, die es durch „XY“ gibt, keine heiße Spur ist?

Mord verjährt nicht, wir werden keinen Fall vergessen. Die Polizei Wolfsburg wird weder im Fall Bittner noch im Fall Brock aufgegeben, bis beide Taten aufgeklärt sind.

Nun zur Neonazi-Demo am 1. Juni in Wolfsburg. Es hieß, dies war der größte Polizeieinsatz in der Geschichte der Stadt?

Das stimmt – dieser Einsatz hätte auch jede andere Dienststelle in Niedersachsen vor eine Herausforderung gestellt. In der Heßlinger Straße musste im Vorfeld der Demo die Kommunikationstechnik ausgebaut werden. Im Vorfeld zweifelte ich manchmal schon, ob wir alles optimal vorbereiten können. Letztendlich hat die Zusammenarbeit zwischen der Stadt, der Berufsfeuerwehr, den Rettungsdiensten und der Polizei hervorragend funktioniert. Weder die Rechtsextremen waren wohl nach den bekanntgewordenen Verlautbarungen zufrieden mit dem Tag, weil sie durch ein Industriegebiet marschierten, noch die Linksextremen, weil sie es nicht geschafft haben, die Demonstration aufzuhalten. Aus unserer Sicht war das ein nahezu perfekter Tag.

Die Alltagskriminalität durch Autodiebstähle und Einbrüche macht jedes Jahr viele Wolfsburger zu Opfern. Viele Bürger wünschen sich, dass mehr ermittelt und verhaftet wird. Wie lief es in diesem Jahr?

Die Anzahl der Autodiebstähle wird sich auf Vorjahresniveau bewegen. Es ist nun mal so und daran wird sich nichts ändern, dass Wolfsburg die Autodiebe anlockt. Da könnten wir wohl auch hundert Mann auf die Straße bringen.

Landesweit ist der Trend zu beobachten, dass die Anzahl der Einbrüche zunimmt – so auch in Wolfsburg. Dieses Jahr gab es allerdings keine Serien. Zudem konnten wir einige Täter erwischen, so Ende November vier Tatverdächtige in Twieflingen oder Anfang Dezember drei Tatverdächtige in Velpke. Wenn wir allerdings Einbrecher erwischen, stellen wir fest, dass die Anzahl der Straftaten zwar zurückgeht, aber nur für kurze Zeit, dann kommen andere. Seit dem 1. Oktober haben wir jede Nacht Kräfte der Verfügungseinheit auf der Straße, die auch bereits Verhaftungen etwa in Mörse durchführen konnten.

