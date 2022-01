Sachbeschädigung: Polizei Wolfsburg zeigt Fahndungsfoto

Wegen Sachbeschädigung sucht die Polizei Wolfsburg einen Mann mittels einer Öffentlichkeitsfahndung. Dazu hat sie das Bild einer Überwachungskamera veröffentlicht. Die Tat trug sich bereits am 26. November vergangenen Jahres zu.

In der Nacht zu Freitag war es zwischen 0 Uhr und 0.12 Uhr zu einer Sachbeschädigung an zwei Testfahrzeugen der Volkswagen AG gekommen. Die betroffenen Fahrzeuge standen auf dem Parkplatz des Autoparcours in Höhe der Stadtbrücke zwischen dem Mittellandkanal und den Bahngleisen. Der Täter zerstörte die Seitenscheiben eines roten T-Roc sowie eines blauen Tiguan und richtete dabei einen Sachschaden von insgesamt 1600 Euro an.

Besonders auffällig sind die blauen Turnschuhe

Dabei wurde der Unbekannte von Überwachungskameras gefilmt. Vom Richter am Amtsgericht Braunschweig wurde nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig die Veröffentlichung der Bilder

Die Polizei Wolfsburg sucht diesen Mann. Er soll Sachbeschädigung begangen haben. Foto: Polizei Wolfsburg

angeordnet. Bei der gesuchten Person handelt es sich um einen Mann, zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er war mit einer dunklen Jacke, einer grau-blauen Hose sowie einem grauen Beanie (Strickmütze) bekleidet. Besonders auffällig sind die blauen Sneaker. Der Täter führte einen Rucksack und eine Umhängetasche mit sich.

Nach der Tat entfernt er sich über die Stadtbrücke an dem Gelände der Autostadt vorbei in Richtung Berliner Brücke. Die Polizei hofft darauf, dass der Unbekannte erkannt wird, und bittet um Hinweise an das 2. Fachkommissariat der Polizei in der Heßlinger Straße, Rufnummer (05361) 46460.

Kasse aus Foodtruck gestohlen

In einen Foodtruck der Marke Fiat Ducato sind Unbekannte zwischen Samstag, 19 Uhr, und Montag, 18.40 Uhr, eingebrochen. Dabei erbeuteten die Täter die Wechselgeldkasse mit etwas Münzgeld. Der mobile Imbisswagen hatte verschlossen auf einem Stellplatz in der Seilerstraße gestanden.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand öffneten die Täter gewaltsam die Zugangstür zum Fahrzeug. Sie durchsuchten es nach lohnender Beute und entwendeten die Wechselgeldkasse. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben, und bitte um Hinweise unter der oben stehenden Nummer.

