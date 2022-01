Wolfsburg. Tatort ist die Braunschweiger Straße in Wolfsburg. Neben den Alufelgen wurde auch ein Motorradkombi gestohlen.

Die Polizei Wolfsburg sucht Unbekannte, die in eine Garage an der Braunschweiger Straße eingebrochen sind.

Polizei Alufelgen gestohlen: Garage in Wolfsburg aufgebrochen

Unbekannte Täter brachen am Wochenende eine Garage in der Braunschweiger Straße auf und entwendeten einen Satz Reifen mit Alufelgen sowie ein Motorradkombi. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Am Samstagvormittag hatte der 64-jährige Mieter der Garage, dass diese aufgebrochen worden war. Bei näherer Betrachtung stellte der Wolfsburger fest, dass die eingelagerten Alufelgen und der Motorradkombi fehlten. Daraufhin zeigte er dies bei der Polizei an. Die Ermittler hoffen, dass Zeugen zur Tatzeit verdächtige Personen oder ein Fahrzeug in der Nähe der Garagen hinter dem Tankstellengelände und der Ollenhauer Straße gesehen haben. Hinweise unter der Telefonnummer (05361) 46460.

