Inzidenz in Wolfsburg steigt auf 450,6

Die 7-Tage-Inzidenz in Wolfsburg steigt weiter auf 450,6, wie das Robert-Koch-Institut am Mittwoch meldete. Es gibt demnach 172 Neuinfektionen und einen weiteren Covid-19-Todesfall. Seit Beginn der Pandemie sind somit 122 Menschen in Wolfsburg an dem Virus gestorben. Insgesamt infizierten sich laut RKI-Dashboard seit März 2020 inzwischen 8589 Wolfsburger mit dem Virus. 4558 waren es laut RKI-Zahlen in den vergangenen sieben Tagen. Nach Angaben der Stadt Wolfsburg haben 76,9 Prozent der Wolfsburger eine Vollimpfung erhalten. Geboostert sind 58 Prozent der Wolfsburger. Das sind mehr als in Niedersachsen (47,8) und in ganz Deutschland (43,5).

Omikron nimmt Fahrt auf- Wolfsburger Inzidenz knackt Rekord

Stadt Wolfsburg verlängert die Allgemeinverfügungen

Die Stadt Wolfsburg reagiert auf die voranschreitende Ausbreitung der Omikron-Variante und verlängert die Allgemeinverfügungen zum Tragen einer FFP2-Maske, KN 95 beziehungsweise eines gleichwertigen Schutzniveaus auf Wochenmärkten sowie bei angemeldeten und unangemeldeten Versammlungen, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. Weiterhin wird die Testpflicht für Mitarbeitende in Kindertagesstätten verlängert. Alle Regelungen sind nunmehr bis zum 10. Februar 2022 befristet.

Die Omikron-Variante wird vom Robert-Koch-Institut als „sehr beunruhigend“ bewertet. Die Anzahl der Nachweise der Omikron-Variante steigt bundesweit und auch in Wolfsburg kontinuierlich an. Sie ist deutlich übertragbarer als die bisherigen Varianten des Sars-CoV-2 Virus. Erste Hinweise deuten auf eine reduzierte Effektivität und Dauer des Impfschutzes gegen die Omikron-Variante hin.

Oberbürgermeister Dennis Weilmann: „Die Ausbreitung der Omikron-Variante betrachten wir natürlich sehr genau. Wir müssen dabei leider feststellen, dass ein Großteil der Neuinfektionen in Wolfsburg auf diese Virusvariante zurückzuführen ist. Die Verlängerung der Maßnahmen ist daher nur folgerichtig und schließt sich auch den Entscheidungen der Ministerpräsidentenkonferenz vom vergangenen Freitag an.“

